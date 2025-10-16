BURKINA-KENEDOUGOU-EDUCATION-CONFERENCE

Kénédougou/Conférence pédagogique : Le PDS invite les acteurs à avoir une pensée pieuse aux forces combattantes sur le terrain

Morolaba, le 16 oct. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Morolaba, Germain Mien, a invité les enseignants, le mercredi 15 octobre 2025, lors de l’ouverture de la conférence pédagogique des enseignants du préscolaire et du primaire, à avoir une pensée pieuse aux forces combattantes acteurs éducatifs en zone à défis sécuritaires.

«Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », c’est sous ce thème que s’est ouvert le mercredi 15 octobre 2025 à Morolaba, la conférence pédagogique des enseignants.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Morolaba, Germain Mien, a invité les uns et les autres à avoir une pensée pieuse pour les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les acteurs éducatifs dans les zones à forts défis sécuritaires.

Il a salué les réformes engagées par le ministère, notamment l’expérimentation des nouveaux curricula basés sur l’Approche pédagogique intégratrice, renforcés par l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité.

Germain Mien, a encouragé les participants à s’investir pleinement dans les travaux pour une éducation résiliente et de qualité au Burkina Faso.

