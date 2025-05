Kaya/Journée des coutumes et des Traditions:

Le Sanmatenga commémore l’événement sous le signe du soutien patriotique

Kaya, 14 mai 2025, (AIB) – A l’instar des autres communautés coutumières du Burkina Faso, celle du canton du Sanmatenga à commémoré le 15 mai 2025, la deuxième édition des Journées des coutumes et traditions (JCT). Placée sous le présidence de Son Excellence le Naaba Kom, chef dudit canton, cette deuxième édition à mobiliser les acteurs des coutumes et de la tradition dans une ambiance festive et à permis aux autorités coutumières de manifester leur soutien au fonds patriotique.

C’est par des rituels faits dès 7h que la journée des coutumes et des Traditions à débuté ce jeudi 15 mai 2025 au palais royal de Son Excellence le Naaba Koom du Sanmatenga au secteur 6 de la cité du cuir et des brochettes au coura coura.

Alors que la place publique grouille de monde venu de tous horizons et tenu en haleine par des animations des troupes culturelles, Son Excellence fait une sortie triomphale sur un cheval joliment harnaché comme l’ont fait ses prédécesseurs conformément aux coutumes. Il est excorté par une horde d’équidés pour un bain de foule.

Installé ensuite devant son palais, il reçoit les allégeance de ses ministres et des délégations dans un ordre bien défini.

Au nombre des délégations, celle des autorités administratives de la région conduite par Mme Adenyo/Sermé Bernadette, secrétaire général de la region du Centre-Nord est bien visible. La communauté du canton de pissila, des personnes déplacées internes et parents a plaisenterie de celle du canton du Sanmatenga, avec en tête le naaba Saaga de Noaka, ne s’est pas faite conter l’événement.

Le secrétaire général de la région dit etre venu au nom du gouverneur, présenter les voeux les meilleurs à SE le naaba Koom et lui souhaiter une bonne fête.

« Au regard de l’engouement, je me réjouis que les acteurs se soient approprié véritablement de l’idée que le gouvernement a voulu donner à cette journée. » confie l’autorité administrative qui souhaite que les autres composantes religieuses puissent également porter cette journée au profit de la paix et de la cohésion sociale.

Les JCT ont été l’occasion pour les coutumiers du canton du Sanmatenga de remettre officiellement leur contribution au fonds de soutien patriotique dun montant total de 1 800 000Fcfa. « Nous sommes très ravie parce que nous voyons que les autorités coutumiers ont pris à bras le corps la lutte et donne aussi l’exemple aux populations en s’engageait aux côtés du gouvernement à travers cet appui au fonds de soutien patriotique. » apprécie le secrétaire général de la région.

La JCT à été marquée par une exposition des potentialités culturels du canton et des réjouissances populaires au rythme des mélodies du terroir.

» La commemoration de la JCT est aussi un moment de réflexion sur la contribution des communautes coutumières à l’édification d’une nation forte. » A expliqué le Naaba Koom qui se dit satisfait de la mobilisation.

Agence d’Infornation du Burkina

ATA