Le CROU de Kaya soutient 200 étudiants

Kaya, 16 mai 2025 (AIB) – Le Centre régional des œuvres universitaires (CROU) de Kaya a procédé, le 16 mai 2025, à une remise de vivres et de non-vivres à des étudiants vulnérables du Centre universitaire de Kaya.

Ce sont au total 200 étudiants en situation difficile qui ont bénéficié, vendredi 16 mai 2025, d’une assistance du Centre régional des œuvres universitaires de Kaya. Cent vingt (120) filles ont reçu chacune un kit composé de 25 kg de riz, 5 litres d’huile, 5 boîtes de conserve et 3 boules de savon. Quatre-vingts (80) garçons ont également reçu chacun 25 sachets de pâtes alimentaires, 5 boîtes de conserve et 5 litres d’huile.

Ce don, selon Amadou Modibo Cissé, directeur régional du CROU de Kaya, est le fruit de la coopération entre sa structure et le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR), dont la présidente, la ministre de l’Action humanitaire, a bien voulu accéder à sa requête. Cette assistance, qui vise à favoriser le maintien des étudiants dans leur cursus universitaire, a été saluée à sa juste valeur par Adama Sawadogo, représentant du directeur régional de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Centre-Nord.

Le choix des bénéficiaires a porté prioritairement sur les étudiants inscrits en première année, toutes filières confondues, affectés par la crise sécuritaire et humanitaire. « Ils sont plus fragiles et courent le risque d’un abandon précoce des études en raison de leur situation de précarité », a expliqué Yacouba Simporé, responsable de la bibliothèque, représentant le chargé de mission du Centre universitaire de Kaya.

Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Ils ont assuré que le kit, venu à point nommé selon eux, sera utilisé à bon escient.

Agence d’information du Burkina

