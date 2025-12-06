Burkina-Kadiogo-Agriculture-Ananas

Kadiogo : Une production d’ananas voit le jour sur 2 hectares à Kalzi

Ouagadougou, 25 novembre 2025 (AIB)-Le fermier Aboubacar Ouattara a procédé mardi à la récolte de sa première production d’ananas sur une superficie de plus de deux hectares à Kalzi, dans la commune de Komsilga, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Une initiative qui s’inscrit dans la dynamique de souveraineté alimentaire prônée par les plus hautes autorités.

Selon M. Ouattara, les plants d’ananas ont été mis en terre il y a 16 mois.

« À Ouagadougou, il est possible de produire de l’ananas. Avec l’accompagnement de certains partenaires et l’appui de la ferme Djoda, nous obtenons des résultats visibles. Il y a quelques années, beaucoup pensaient que c’était impossible », a ajouté le responsable de la ferme Makongon.

Le producteur a salué l’appui du ministère de l’Agriculture, précisant que les travaux de labour ont été assurés par des tracteurs mis à disposition. Il a demandé davantage de soutien afin de renforcer la production.

« Je remercie les autorités burkinabè pour leur accompagnement. J’invite les autres Burkinabè à s’intéresser à la culture de l’ananas. C’est une filière rentable », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Oumarou Compaoré, promoteur de la ferme Djoda et formateur d’Aboubacar Ouattara, a souligné que Makongon fait partie des premières fermes formées à la culture de l’ananas dans le Sahel.

« La culture de l’ananas au Sahel est très différente de celle pratiquée chez nos voisins, car les sols et les climats ne sont pas les mêmes. À ceux qui hésitent encore sur la rentabilité de cette spéculation au Burkina, nous disons de ne plus douter : elle est rentable et permet d’amortir les investissements », a-t-il assuré.

Les ananas récoltés ont été transportés directement à Bobo-Dioulasso pour leur transformation industrielle, selon le responsable de la ferme.

Agence d’Information du Burkina

