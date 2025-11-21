Burkina-Kadiogo-Culture

Kadiogo : Le festival Baba Village de l’édition 2025 lancé dans l’esprit de la préservation des traditions

Ouagadougou, 20 nov. 2025 (AIB)-Le festival Baba Village a ouvert ses portes jeudi à Ouagadougou, avec des prestations successives de troupes artistiques destinées à magnifier la richesse culturelle du Burkina Faso. L’événement entend également transmettre les valeurs traditionnelles à la jeune génération.

La cérémonie d’ouverture a réuni des détenteurs de savoirs traditionnels, des chefs coutumiers et des jeunes, venus soutenir cette initiative culturelle.

L’artiste Floby, promoteur du festival, a rappelé que plusieurs activités marqueront les trois jours de festivités, dont des formations en art culinaire et des prestations d’artistes.

« Nous plaçons ce festival sous le signe de la culture que nous devons préserver. Baba Village, c’est le village transporté en ville », a-t-il déclaré.

La marraine de cette 8ᵉ édition, Adja Amsetou Nikièma de Komsilga, a salué l’initiative et indiqué avoir accepté ce rôle en raison de son attachement aux pratiques traditionnelles.

Dr Jean Noël Bonkoungou, représentant le ministre en charge de la Communication, par ailleurs patron de l’événement, a souligné que Baba Village est désormais « un rendez-vous majeur rassemblant jeunes, femmes, hommes et artistes autour de la culture et de la convivialité ».

« Nous célébrons l’identité, la créativité et la richesse de la culture burkinabè, ainsi que le vivre-ensemble qui caractérise Baba Village depuis sa création », a-t-il ajouté.

Selon lui, les valeurs culturelles constituent une « force réelle » pour accompagner et consolider le développement, notamment à travers les concerts, expositions, animations et espaces de création proposés par le festival.

Les activités de Baba Village se poursuivent jusqu’au 23 novembre, sur le terrain des Léopards de Saint Camille à Ouagadougou.

Agence d’Information du Burkina

HEY/ata