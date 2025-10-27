Burkina/Prytanée-Militaire-Intégration

Kadiogo : La 34e promotion du Prytanée militaire baptisée « MASSADJAMI », symbole de résilience intègre officiellement la Troupe

Kadiogo, 26 oct. 2025 (AIB) – La 34e promotion du Prytanée militaire de Kadiogo (PMK) depuis la réouverture de l’école en 1992, a officiellement intégré, dans la nuit du 24 octobre 2025, la grande famille des Enfants de Troupe. Elle porte désormais le nom de baptême « MASSADJAMI », un mot en langue Gouin signifiant « Résilience », pour symboliser la détermination et la bravoure du peuple burkinabè et de l’ensemble des nations de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Rentrée à l’école le 24 août dernier, la promotion 2025, composée de 105 élèves dont 70 garçons et 35 filles, a suivi un mois d’initiation et d’adaptation à la vie et à l’éthique de l’Enfant de Troupe, sous la conduite de leurs aînés. Ces nouveaux pensionnaires, désormais bien imprégnés des valeurs du PMK, ont prêté serment de respecter sans faille les us et coutumes de l’école, informe les services de communication de l’institution.

Le baptême « MASSADJAMI » rend hommage à la résilience du peuple burkinabè et des populations du Sahel, qui, dans leur quête de liberté et de souveraineté, refusent de céder face à l’adversité. Un symbole fort que ces jeunes prytanes devront incarner tout au long de leur parcours, en apprenant à résister, à se relever et à s’adapter aux nombreux défis de la vie.

La promotion, qui regroupe des élèves de douze pays africains (Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) reflète la vocation panafricaine du Prytanée militaire de Kadiogo, véritable creuset d’intégration et de discipline.

La cérémonie d’intégration, sobre mais chargée de symboles, s’est déroulée en présence des familles des élèves, des enseignants, de l’encadrement, ainsi que de leurs parrains de la promotion 2005 et grands parrains de la promotion 1975.

En recevant les attributs de l’école, ces nouveaux Enfants de Troupe se sont engagés à préserver l’héritage de leurs aînés et à maintenir haut le flambeau du PMK, allumé depuis 1951. Ils entrent ainsi pleinement dans le cadre de l’établissement, avec pour mission de s’instruire pour mieux servir leur patrie, conformément à la devise du Prytanée : « S’instruire pour mieux servir ».

Agence d’Information du Burkina

DNK-ata