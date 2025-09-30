‎

‎Burkina-Sécurité-Police-Conférence

‎

‎Kadiogo/Conférence des commissaires de police : Deux jours de réflexion sur les mutations du paysage sécuritaire

‎

‎Ouagadougou, 30 sept. 2025 (AIB)-La cinquième conférence des commissaires de police s’est ouverte mardi, sous la présidence du commissaire divisionnaire de police, Mahamadou SANA, ministre de la Sécurité, sous le thème : « La police nationale à l’aune des mutations du paysage sécuritaire du Burkina Faso ».

‎

‎Prévue pour deux jours du 30 septembre au 1er octobre, la rencontre, instituée par l’article 196 de la loi 027, constitue un cadre statutaire d’échanges, de rétrospection et de propositions pour améliorer le fonctionnement de la police nationale.

‎

‎Dans son allocution d’ouverture, le ministre Mahamadou SANA a rappelé que la conférence se veut « un laboratoire d’idées et un moment de partage stratégique », afin de formuler des solutions « concrètes, réalistes et réalisables » face aux défis sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme.

‎

‎Il a exhorté les commissaires à « repenser les mécanismes d’intervention, moderniser les méthodes et renforcer la coopération avec les autres forces de défense et de sécurité », pour que chaque citoyen burkinabè se sente plus en sécurité sur l’ensemble du territoire.

‎

‎L’inspecteur général de police Thiéry Tenan a, pour sa part, rappelé les acquis enregistrés depuis le changement de paradigme sécuritaire en 2023, qui a permis à la police d’être mieux équipée et plus impliquée dans la reconquête du territoire.

‎

‎Les travaux, déclinés en communications et panels, porteront notamment sur la gestion du changement en contexte de réforme du secteur sécuritaire, la coopération inter services, l’adaptation des compétences et l’intégration des nouvelles technologies.

‎

‎Un hommage appuyé a été rendu aux forces de défense et de sécurité tombées au’ champ d’honneur ainsi qu’aux volontaires pour la défense de la patrie.

‎

Agence d’information du Burkina

‎OS/BBP

‎