Burkina-Benin-Journées-Patriotique

Journées Nationales d’Engagement Patriotique au Benin : Le Consulat Général et la Communauté burkinabè offrent des vivres et des vêtements à 300 ménages déplacés

Ouaga, 18 oct. 2025 (AIB)-Dans le cadre de la commémoration de la deuxième phase des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JNEPPC), le Consulat Général du Burkina au Benin a organisé le samedi 11 octobre 2025, dans la Commune de Banikoara, localité située au Nord de ce pays à environ 700 km de Cotonou, une journée de solidarité matérialisée par la remise de vivres et de vêtements à 300 ménages déplacés burkinabè.

L’initiative portée par le Consulat Général du Burkina Faso à Cotonou et parrainée par le PDG de Nobila Hôtel Airport, Salif Ouédraogo est l’œuvre des ressortissants burkinabè en République du Bénin. Elle s’est matérialisée par une remise de vivres composés de maïs, de riz, de savon, des moustiquaires et des vêtements à 300 ménages contraints au déplacement dans le département de l’Alibori, a appris l’AIB auprès du Consulat.

La cérémonie de remise des dons présidée par le Gérant Intérimaire du Consulat Général du Burkina Faso à Cotonou Jean Yves Sawadogo, a connu la participation effective des Autorités communales de Banikoara, de la Représentation du Conseil Burkinabè des Chargeurs, du Bureau du Conseil de Base ainsi que des leaders de la Communauté burkinabè.

Le Deuxième Adjoint au Maire, Alou Toko N’Doura Représentant, le maire de la commune de Banikoara, dans son intervention a salué ce noble geste qui pour lui, vient véritablement en complément aux efforts déjà consentis par les Autorités béninoises sur le terrain.

Le Gérant Intérimaire quant à lui, a au nom des plus Hautes Autorités du Burkina Faso, adressé des mots de remerciements et de reconnaissances aux plus Hautes Autorités de la République du Bénin pour l’hospitalité accordée à cette couche vulnérable de la Communauté burkinabè et l’accompagnement considérable dont elle bénéficie régulièrement en terre béninoise.

Par ailleurs, il a également traduit sa gratitude au Parrain de l’activité, aux Représentations du CBC, de la SONABHY et de la CCI-BF du Burkina Faso en République du Bénin, au Bureau du Conseil de Base, à SOCAR Bénin, à l’Association des Fonctionnaires Internationaux burkinabè en République du Bénin ainsi qu’à l’ensemble des compatriotes de la circonscription consulaire pour le soutien tangible et l’intérêt majeur accordé à cette initiative.

Les localités concernées pour cette édition 2025 sont les communes de Banikoara et de Parakou. Dans cette dernière Commune, la cérémonie de remise des dons s’effectuera à une période qui sera arrêtée conjointement entre la Représentation consulaire et le Bureau du Conseil de Base a indiqué le Gérant Intérimaire.

A l’occasion, le Délégué au Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur du département de l’Alibori, Tadjoa Mathieu Yonli, élu en décembre 2024 dans le cadre de la mise en place des organes du HCBE, a officiellement été investi dans ses fonctions par le Gérant Intérimaire.

Les bénéficiaires, très reconnaissants de cette marque de solidarité à leur endroit, n’ont pas manqué de remercier le Consulat Général et l’ensemble des compatriotes de la circonscription consulaire.

Au terme de la cérémonie, le Gérant intérimaire a rassuré les compatriotes déplacés que sous le leadership du camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, un travail formidable se fait actuellement, et que dans un futur très proche, ils pourront regagner les terres de leurs ancêtres.

Agence d’information du Burkina

En collaboration avec le Consulat du Burkina à Cotonou