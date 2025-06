Burkina-Education-Journee-Excellence

Journée d’excellence au lycée Song-taaba de Ouagadougou : Des kits scolaires et des vélos pour les meilleurs élèves

Ouagadougou, 1er juin 2025 (AIB)- Les meilleurs élèves du lycée Song-taaba de Ouagadougou, qui se sont distingués durant l’année scolaire 2024-2025 ont été récompensés hier samedi avec des kits scolaires et des vélos.

Le lycée Song-taaba de Ouagadougou en collaboration avec l’Association des parents d’élèves (APE) et l’amicale des anciens élèves a célébré, samedi 31 mai 2025, sa journée d’excellence 2024-2025.

Selon les organisateurs cette journée est une occasion d’honorer le courage, l’assiduité, le mérite, la persévérance et la soif d’apprendre.

Elle est non seulement celle d’une remise de prix mais aussi est le symbole d’un engagement quotidien discret mais puissant vers la réussite.

Pour le Proviseur du lycée Faissal Tapsoba, cette initiative a permis de récompenser les meilleurs élèves et d’encourager les autres à persévérer dans leurs efforts.

«C’est pour reconnaître le mérite de certains élèves et des enseignants que nous tenons cette journée. Il s’agit également encourager ceux qui sont toujours à la traîne, de faire comme ceux qui ont été premiers ce soir », a-t-il précisé.

C’était l’occasion pour lui de dire merci à tous ses collaborateurs, partenaires et toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réussite de cette célébration de l’excellence scolaire 2024-2025.

Selon le président de l’association des parents d’élèves (APE), Issa Minoungou, cette journée dédiée à l’excellence au lycée Song-taaba est une occasion pour les parents d’élèves de saluer l’ensemble du personnel ainsi que tous les braves combattants de l’ignorance qui, malgré les effectifs surélevés, ouvrent à la formation des futurs citoyens du pays.

« Aux partenaires, grâce à qui nous organisons la présente cérémonie pour célébrer l’excellence, recevez également nos remerciements. Grâce à vous, certains élèves iront en vacances avec le sentiment de maintenir ou de revenir sur le podium l’année prochaine afin de recevoir encore des prix», a-t-il confié.

Il a félicité les lauréats et avant de les exhorter à plus de discipline et de travail. Les candidats des différents examens ont également reçu les encouragements du président de l’APE.

L’un des lauréats et élève en classe de terminale, Vincent Zidwemba s’est dit très honoré de recevoir cette récompense.

« C’est une grande fierté, mais aussi une belle responsabilité. Cette distinction me motive encore plus à persévérer, à continuer à apprendre et à donner le meilleur de moi-même », a-t-il avoué.

Il a remercier sincèrement ses enseignants pour leur accompagnement, ainsi que sa famille et ses amis pour leur soutien constant.

Agence d’Information du Burkina

BO/yos/ata