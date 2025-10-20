Burkina-Diaspora-Italie-Événement-Nuit-Burkindi

Italie : La culture burkinabè célébrée lors de la Nuit du Burkindi

Trévise, 19 octobre 2025 (AIB)-L’association Faso Landa a organisé, à Trévise en Italie, la 6ᵉ édition de la Nuit du Burkindi, un événement visant à promouvoir la culture burkinabè et à célébrer la diaspora. Lors de la cérémonie, le président de l’association, Jean-Baptiste Boro, a salué l’engagement du Président Ibrahim Traoré, un leader très apprécié au sein de la diaspora africaine en Italie.

Placée sous le thème « Promotion et valorisation de la culture burkinabè à l’international (Hommage à la diaspora burkinabè) », cette édition a permis de rendre hommage à la communauté burkinabè vivant à l’étranger, tout en soutenant des projets sociaux au Burkina Faso. L’événement s’est tenu le 18 octobre 2025 à la salle Istrana de Trévise.

Sous le patronage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, et sous le coparrainage de Maxime Sawadogo (PDG de la société ACME), El Hadj Ousmane Toguim Gouba (PDG de la société Gouba Pissa Gnassou Koum SGPPK) et le marrainage de Adja Ramatoulaye Ouédraogo Coulibaly, la soirée a été marquée par des prestations artistiques, des allocutions et des distinctions.

Des personnalités coutumières et des hommes d’affaires ont également accepté d’associer leur image à l’événement en tant qu’invités d’honneur. Il s’agit notamment de Sa Majesté Naaba Zaanré, chef de Wangala, Naaba Youga, Naaba Tigré II, Alizeta Koanda, Maître Boureima Fidèle Louré et Martin Massé.

L’événement a vu défiler plusieurs personnalités du Burkina Faso et de la diaspora qui ont salué cette initiative. Des trophées et attestations ont été remis à plusieurs Burkinabè pour leur contribution à la culture et au développement du pays.

Jean-Baptiste Boro a dédié un trophée au président Ibrahim Traoré pour ses actions en faveur du développement du Burkina Faso et de l’Afrique en général, soulignant la reconnaissance de la diaspora burkinabè.

« Nous, diaspora burkinabè en Italie, rendons hommage au président Ibrahim Traoré en lui dédiant un trophée pour son travail en faveur du Burkina Faso et de l’Afrique. Il est un leader africain apprécié à travers le continent et il mérite pleinement ce trophée en reconnaissance de ses actions », a-t-il déclaré.

Il a également remercié tous les partenaires qui ont accompagné l’événement.

Dans son discours, El Hadj Gouba a encouragé la diaspora burkinabè en Italie à investir davantage au Burkina Faso, en saluant les efforts du gouvernement pour industrialiser le pays. La marraine de l’événement, Adja Ramatoulaye Ouédraogo Coulibaly, a exprimé sa disponibilité à soutenir cette initiative à tout moment.

Le délégué du Haut Conseil des Burkinabè de l’Italie du Nord, Christophe Kourita Lankoandé, a invité les responsables de l’association à soutenir des projets tels que le Fonds de soutien patriotique ou Faso Mêbo, mis en place par le président Ibrahim Traoré.

Malheureusement, plusieurs personnalités invitées n’ont pas pu participer à cette 6ᵉ édition en raison de difficultés pour obtenir des visas. Le président Boro a lancé un appel aux autorités burkinabè pour faciliter l’obtention de visas pour la diaspora, plaidant pour l’ouverture d’un consulat en Italie.

Une collecte de fonds a également été organisée pendant la soirée pour soutenir les personnes vulnérables au Burkina Faso. Jean-Baptiste Boro a précisé que cette initiative visait à récolter des fonds afin d’améliorer les conditions de vie des plus démunis.

La soirée a été animée par plusieurs artistes burkinabè tels que Malika la Slamazone, Princesse Fina, Axelle Kidann et l’humoriste Djo le Rapide, accompagnés d’artistes italiens, offrant ainsi un mélange culturel riche en émotions.

