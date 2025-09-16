Burkina-Ioba-Emploi-Jeunes

Ioba : Un taux de réussite de 100% à l’opération permis de conduire

Dano, 15 septembre 2025 (AIB)- La direction provinciale de la jeunesse et de l’emploi du Ioba a enregistré dix admis à l’opération permis de conduire de 2025, soit un taux de succès de 100%.

La cérémonie officielle de remise des diplômes aux lauréats s’est déroulée au haut-commissariat de Dano, le jeudi 11 septembre 2025. Le Haut-commissaire du Ioba, Innocents Ouattara, a présidé ladite cérémonie en présence du secrétaire général de la province, André Lankoandé et du directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi (DPJE) du Ioba, Hadou Sanou.

« La province du Ioba a bénéficié de 10 places sur les 50 octroyées à la région du Djôrô cette année 2025 pour l’opération de permis de conduire lancée par le ministère en charge de la jeunesse », a expliqué le DPJE.

Les cours ont commencé dans le mois de juin et en début septembre, tous les 10 candidats du Ioba ont passé avec succès leurs examens, a-t-il poursuivi. « Le Ioba réalise un taux de réussite de 100% à mettre à l’actif de la volonté des jeunes, de l’expérience des moniteurs des auto-écoles et de l’accompagnement des autorités provinciales », a souligné M. Sanou.

Il a remercié le premier responsable de la province et son secrétaire général pour leur soutien. Le DPJE a sollicité une augmentation du nombre de jeunes à recruter pour les prochaines opérations. Bénéficiaire de l’opération, Bourobassorou Somé relève que l’apprentissage n’a été facile mais tout s’est bien terminé.

« Je remercie les autorités pour l’opportunité qui nous a été offerte », a-t-il ajouté.

Le représentant des moniteurs des auto-écoles de Dano, Daouda Bouda, a salué l’implication des autorités dans la réussite de la formation et du passage d’examens au permis de conduire.

Il a invité les lauréats à faire preuve d’exemplarité dans la conduite grâce aux connaissances acquises.

Pour le Haut-commissaire, Innocents Ouattara, les plus hautes autorités du Burkina Faso font la promotion de l’auto insertion professionnelle des jeunes à travers l’opération « permis de conduire ».

C’est une politique nationale mise en œuvre afin d’offrir de l’emploi aux jeunes, a-t-il soutenu. « Cette opération permet également de réduire les cas d’accidents de la circulation », a indiqué M. Ouattara. « Nous souhaitons que ce parchemin puisse vous permettre d’accéder à un emploi », a-t-il ajouté.

Il a félicité tous les lauréats pour leurs efforts récompensés. Innocents Ouattara a remercié tous ceux qui ont contribué à l’atteinte de ce résultat.

Ont également pris part à cette cérémonie les directeurs provinciaux du Ioba en charge des sports, Hervé Kam et celui en charge de la culture, Casimir Somda.

