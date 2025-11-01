Burkina – Ioba – Journée – Martyrs

Ioba : Le haut commissaire affirme que le sacrifice des martyrs de l’insurrection n’a pas été vain

Dano, 31 oct 2025 (AIB)- Le haut commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara a soutenu que le sacrifice des martyrs du 31 octobre 2014 et du 16 septembre 2015 n’a pas été vain à l’occasion de la cérémonie d’hommage à eux dédiée, ce vendredi à Dano. Les corps constitués du Ioba ont observé une minute de silence au haut commissariat de Dano en mémoire des victimes de l’insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d’état manqué du 16 septembre 2015.

La cérémonie d’hommage à ces martyrs a été présidée par le premier responsable de la province, Innocents Ouattara. A l’instar des autres localités Burkina Faso, c’est à 10 h 00 que la minute de silence a été observée. Prenant la parole juste après, le haut commissaire a rappelé le contexte de la commémoration de cette journée des martyrs.

« Nous restons convaincus que leur sacrifice n’a pas été vain », a-t-il affirmé. « Merci beaucoup pour cette pensée pieuse que nous avons eu à la mémoire de nos martyrs » a poursuivi M. Ouattara.

Il a ajouté que le Burkina Faso est sur une nouvelle voie pour son développement. Selon lui, c’est leur sacrifice que nous sommes entrain d’honorer à travers la révolution progressiste et populaire. « Notre sacrifice et notre engagement devraient être aussi notre soutien à la révolution qui est en marche actuellement.

Tous nos actes doivent être emprunts de citoyenneté, de civisme et de discipline », a souligné le haut commissaire. Il a remercié une fois de plus l’ensemble des corps constitués pour la forte mobilisation de ce jour aussi spécial dans l’histoire du « pays des hommes intègres ».

Agence d’information du Burkina

