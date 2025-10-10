Burkina-Ioba-Education-Rentrée-Pédagogique

Ioba : Le CEG municipal a abrité la montée des couleurs marquant la rentrée pédagogique

Dano, 8 octobre 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la province du Ioba, André Lankoandé représentant le haut-commissaire, a présidé la cérémonie de la montée des couleurs nationales marquant la rentrée pédagogique 2025 – 2026 au collège d’enseignement général (CEG) municipal de Dano, le mercredi 1er octobre 2025.

Dans le Ioba, à l’instar des autres provinces les élèves ont repris le chemin de l’école le mercredi dernier. La reprise des activités pédagogiques de l’enseignement secondaire a été officiellement lancé au cours d’une cérémonie de montée du drapeau au CEG municipal de Dano.

Elèves, enseignants, responsables d’établissement, encadreurs pédagogiques et les corps constitués ont assisté à cette cérémonie solennelle. Le directeur du CEG hôte, Mathias Tamboula a remercié les autorités provinciales pour le choix porté sur son établissement pour le lancement de l’année scolaire 2025 – 2026.

« Nous travaillons dans la résilience pour faire de nos apprenants des patriotes intègres, des citoyens capables de servir leur pays », a-t-il soutenu. Selon M. Tamboula, le CEG municipal de Dano compte 270 élèves.

Le directeur provincial en charge de l’enseignement secondaire du Ioba, Joseph Kima, a indiqué que la rentrée scolaire marque le renouveau de notre engagement commun en faveur d’une éducation de qualité, inclusive et équitable pour tous les jeunes de notre province. « Cependant, cette rentrée intervient dans un contexte marqué par des défis persistants notamment l’insuffisance de personnel enseignants et le manque d’agents de la vie scolaire dans plusieurs établissements », a relevé M. Kima.

Pour le directeur provincial, il est impératif que le système éducatif s’adapte au besoin du marché du travail et aux réalités socio-économiques locales. « C’est pourquoi, dès cette rentrée, l’initiation aux métiers doit être une priorité », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de la province (SGP) du Ioba, André Lankoandé a livré le message de la rentrée du ministre en charge de l’enseignement secondaire.

Pour cette année scolaire 2025-2026, le ministère de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique a défini cinq grands axes qui guideront leurs actions. Il s’agit du professionnalisme des apprentissages, l’appel au civisme et au patriotisme, l’opérationnalisation du conseil de l’école, la poursuite de la promotion du consommons burkinabé et la promotion de la culture de l’excellence.

Dans son message, le ministre a exhorté tous les acteurs de l’éducation à avoir constamment à l’esprit qu’éduquer, ce n’est pas seulement transmettre des connaissances accumulées, c’est éveiller la curiosité, inspirer le goût de l’effort et allumer chez chaque apprenant, la flamme de la responsabilité et de la créativité. Le SGP du Ioba a remercié les corps constitués pour leur mobilisation constante.

