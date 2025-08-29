Burkina – Ioba – Sécurité – Routière

Ioba / Dano : Des usagers de la circulation en infraction soumis à des travaux d’intérêt général

Dano, 28 août 2025 (AIB)- Le commissariat central de police (CCP) de Dano a organisé mercredi, conjointement avec la police municipale de ladite ville, une opération de travaux d’intérêt général suite à l’interpellation des usagers de la circulation routière en infraction.

L’objectif de cette opération est de réduire le taux d’incivisme et les accidents de la circulation dans la ville de Dano. Selon les responsables de la police, l’opération a consisté à l’interpellation des usagers de la circulation routière qui ne respectent pas le code de la route.

Il s’agit, entre autres, du non respect des feux tricolores et des panneaux de stop, la vitesse en agglomération et l’usage du téléphone portable pendant la conduite.

Les usagers interpellés ont été soumis immédiatement aux travaux d’intérêt général dans la ville et les engins conduits au commissariat de police. Ils ont curé les caniveaux le long de la route nationale (RN)12. Cela va permettre l’écoulement des eaux de ruissellement et éviter les inondations dans la commune de Dano.

Les usagers soumis à ces travaux ont bien apprécié cette action de la police.

Dominique Ayoro, un des interpellés, conseille la population d’être obéissante à l’autorité.

« J’invite tout le monde au civisme que moi-même j’enseigne d’ailleurs. J’ai passé au feu rouge par inattention et j’ai été arrêté. Je suis fier de participer au curage des caniveaux pour assainir notre ville. Je demande à tous de respecter les codes de conduite » a-t-il dit.

Sylvie Somda, une autre interpelée affirme que cette opération va contribuer à améliorer la situation sanitaire et à l’embellissement de la ville de Dano. « Je conseille les usagers de la route à s’arrêter et de regarder à gauche et à droite avant de s’engager même s’il n’y a pas de panneaux de stop. Je suis satisfaite de participer aux travaux », a-t-elle indiqué.

Les engins saisis seront restitués aux propriétaires à des travaux et après présentation de pièces légales à la police. Au total 72 engins ont été saisis et 81 personnes interpellées pour cette première journée de l’opération. Cette opération va se poursuivre les jours à venir dans la ville de Dano.

Agence d’information du Burkina

