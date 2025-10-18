Burkina-Ioba-Education-Conférence-Pédagogique

Ioba/Conférence pédagogique : Le président de la délégation spéciale de Dano donne le top de départ des travaux

Dano, 16 oct. 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Dano, Denis Zanré, a officiellement ouvert les travaux de la conférence pédagogique annuelle des enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Dano, le mercredi 15 octobre à l’école primaire Dreyer.

La présente conférence pédagogique annuelle des enseignants est placée sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ». Les encadreurs pédagogiques et les 385 enseignants en classe de la CEB de Dano vont pendant quatre jours réfléchir sur ce thème.

En outre, ils devraient se pencher sur « le cadre d’orientation de la formation continue et de l’encadrement pédagogique » au cours de ce conclave.

A la cérémonie d’ouverture, le PDS de la commune de Dano, Denis Zanré, a livré le discours du ministre de l’enseignement de base. On retient dans ce discours que le MEBAPLN a entrepris la réforme curriculaire en vue « de faire du jeune Burkinabé un citoyen responsable, productif et créatif ».

Le processus de généralisation de cette réforme atteint cette année la classe du cours élémentaire 2e année (CE2). Tout en saluant les efforts et les sacrifices déjà consentis, le ministre engage les enseignants à faire de l’école burkinabé, un tremplin de développement endogène et de formation du citoyen patriote, intègre et travailleur conformément à la vision du Chef de l’Etat.

Le chef de la CEB de Dano, Tibouo-ion Romaric Somé s’est réjoui de la présence effective de tous les enseignants à cette conférence.

M. Somé a invité tous les participants à s’approprier réellement ces réformes pour faciliter leur généralisation et leur mise en œuvre dans les classes. « Je demande aux participants de faire en sorte que les situations d’intégration soient une réalité dans nos classes. Il faut maîtriser la nouvelle formule d’encadrement pédagogique », a-t-il ajouté.

Les travaux de se sont déroulés en atelier dans les écoles de Dakolé ‘’A’’ et ‘’B’’ et Dreyer.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata