Houet : le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens outille les étudiants sur la déontologie professionnelle

Bobo-Dioulasso, 6 nov. 2025 (AIB)-Le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bobo-Dioulasso a organisé, ce jeudi 6 novembre 2025, une formation au profit des étudiants en pharmacie, promotion de sortie 2025 de l’Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA). L’activité, dénommée « Déonto-Pharma » et tenue dans l’enceinte de l’institut, vise à renforcer les connaissances des futurs pharmaciens sur la déontologie encadrant la profession, afin de leur permettre d’exercer avec professionnalisme.

Au cours de la session, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les enjeux de la déontologie pharmaceutique, la présentation du rôle et des missions de l’Ordre des pharmaciens, ainsi que d’autres aspects liés à l’exercice du métier.

Ces échanges ont permis aux participants de mieux comprendre les valeurs fondamentales qui régissent leur future profession, notamment la responsabilité et la conformité aux règles déontologiques.

Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bobo, le conférencier Dr Abdoul Azize Djiré a exhorté les étudiants à mettre en pratique les connaissances acquises au cours de cette formation.

« La connaissance de la déontologie pharmaceutique est très importante pour exercer ce métier. C’est elle qui guide vos actes au service de la santé publique », a-t-il souligné.

Pour les étudiants bénéficiaires, l’initiative est jugée très bénéfique. Selon le délégué de la promotion, Yimien Boris, cette formation leur permettra d’être mieux préparés à exercer en toute responsabilité.

« Nous saluons cette démarche du Conseil régional. Elle nous aide à comprendre les exigences du métier et à mieux répondre aux besoins de santé des populations », a-t-il déclaré.

La rencontre s’est achevée par la remise à tous les participants d’un recueil de textes régissant l’exercice de la profession de pharmacien au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata