Houet : L’artiste Sam de Dieu dévoile son clip en hommage aux combattants

Bobo-Dioulasso, 17 octobre 2025 (AIB)-Ce vendredi 17 octobre 2025, l’artiste musicien, Sam de Dieu a présenté au public de Bobo sa nouvelle chanson intitulée « Tönd nâan tôogame », composée pour galvaniser les troupes et encourager l’ensemble des Burkinabè à garder confiance aux Forces combattants.

« Par ce chant, je donne le moral aux collègues sur le front. La guerre prendra bientôt fin, car nous sommes déterminés à défendre notre pays », a-t-il confié.

Pour Sam de Dieu, la terre du Burkina Faso appartient à ses fils et ne sera jamais abandonnée. Il invite les populations à rester unies et à soutenir les FDS dans leur mission de sécurisation du territoire.

