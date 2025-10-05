Burkina :

Houet : la CP-AES affiche son soutien aux grands projets nationaux et à la dynamique révolutionnaire

Bobo-Dioulasso, 04 oct. 2025 (AIB) – La Coordination Provinciale du Houet de la Confédération nationale des peuples de l’Alliance des États du Sahel (CP-AES) a tenu une conférence de presse à Bobo-Dioulasso. Placée sous le thème « Soutien aux grands projets nationaux du Président du Faso, la dynamique révolutionnaire en cours dans la région du Guiriko et la nouvelle équipe de la délégation consulaire de la Chambre du commerce de la région du Guiriko », la rencontre a été présidée par le coordonnateur provincial de la CP-AES du Houet, M. Sidiki Sanon.

Dans sa déclaration liminaire, M. Sanon a salué les avancées enregistrées par le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) malgré le contexte sécuritaire difficile. Selon lui, « beaucoup d’activités et de projets de développement sont en cours pour le bonheur des populations ».

Parmi ces initiatives, la coordination a cité le programme Faso Mêbo, qui vise la construction de voiries urbaines et rurales, le bitumage et le pavage de routes, la réhabilitation d’axes stratégiques ainsi que la réalisation d’importantes infrastructures. Sont également évoqués la brigade Labal, l’initiative présidentielle pour la production agricole, halieutique et l’autosuffisance alimentaire, ainsi que des projets dans les domaines de la santé, de l’éducation et du transport urbain.

Concernant la santé, la CP-AES a salué les ambitions gouvernementales relatives à la construction de centres médicaux communaux, de blocs de réanimation et à la formation de spécialistes de santé. Sur le plan sécuritaire, elle a également mis en avant les efforts consentis pour le recrutement et la formation des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ainsi que l’acquisition de moyens logistiques modernes.

« Nous sommes devant la presse pour dire oui à la révolution, oui au progrès et oui au Burkina Faso nouveau », a déclaré la coordination, réaffirmant son soutien indéfectible au camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

La CP-AES du Houet a également invité la jeunesse à s’unir autour du chef de l’État « dans la discipline et la rigueur, fondements d’un esprit de conquérant », et à accompagner la dynamique révolutionnaire en cours. Elle a exhorté les populations, en particulier celles du Guiriko, à soutenir les initiatives présidentielles logées dans le BN-GPB et à « lutter contre l’impérialisme sous toutes ses formes ».

Créée le 16 septembre 2024, la Confédération des peuples de l’Alliance des États du Sahel (CP-AES) regroupe les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Pour conclure la rencontre, la coordination a lancé un vibrant appel : « Chères jeunesses du Burkina, l’heure est au réveil des consciences, car nul ne viendra construire notre pays à notre place. Vive le capitaine Ibrahim Traoré ! Vive la révolution progressiste et populaire ! Vive la Confédération de l’Alliance des États du Sahel ! Paix, amour et sécurité pour le Burkina. La Patrie ou la Mort, nous vaincrons. »

Agence d’Information du Burkina

