Houet/Don : L’UNPCB soutient l’initiative présidentielle Faso Mêbo avec un don de matériaux à Bobo-Dioulasso

Ouagadougou, 25 oct. 2025 (AIB)- Le Conseil d’administration de l’Union nationale des producteurs de coton du Burkina (UNPCB) a remis un lot de matériaux de construction à l’initiative présidentielle « Faso Mèbo », ce samedi à Bobo-Dioulasso (région du Guiriko).

Le don, évalué à plus de 3 millions de FCFA, est composé de 80 tonnes de granite, 120 Gangs, des cache-nez, des gilets, de l’eau, 20 tonnes de ciment et 40 tonnes de sable. Cette contribution vise à réhabiliter les voix et à embellir le Burkina Faso.

Selon le président de l’UNPCB, Nikiebo N’KAMBI, ce geste est guidé par le sens du patriotisme et de la responsabilité : « C’est avec responsabilité que les producteurs de coton ont décidé d’accompagner le gouvernement dans sa mission de bâtir le Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Le Conseil d’administration de l’UNPCB a lancé un appel à l’ensemble du peuple burkinabè pour une mobilisation autour de « Faso Mèbo », en vue d’un Burkina nouveau.

Agence d’Information du Burkina

