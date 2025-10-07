Burkina-Houet-Coupe-Communale-Relève

Houet/Coupe Communale de la Relève : Le Secteur 22 et les Lionnes du Houet remportent la première édition

Bobo-Dioulasso, 4 oct. 2025 (AIB) – La première édition de la Coupe Communale de la Relève de Bobo-Dioulasso a connu son apothéose le samedi 4 octobre 2025 au stade Wobi, dans une ambiance marquée par la ferveur populaire et la célébration du talent sportif local.

Chez les U15 masculins, le secteur 22 s’est imposé face au secteur 25 au terme d’une séance de tirs au but, décrochant le trophée et une enveloppe d’un million de francs CFA. Le secteur 25 repart avec 750 000 F CFA, tandis que le troisième empoche 500 000 F CFA.

Dans la catégorie féminine, l’Association Les Lionnes du Houet (ALH) a dominé l’USFRAN sur le score de 2 buts à 0, s’adjugeant le trophée et la somme de 500 000 F CFA. L’USFRAN obtient 300 000 F CFA, et la troisième équipe, 200 000 F CFA. Des distinctions individuelles ont également été décernées aux meilleurs joueurs de la compétition.

Avec pour thème « Une relève sportive talentueuse et engagée, assurance d’un rayonnement futur du Burkina Faso », la compétition, initiée par le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune, Laurent Koutoukou Kontogom, a mobilisé 32 équipes masculines et 12 clubs féminins. Au total, 80 matchs ont été disputés, mettant en lumière la passion, la détermination et la fraternité qui animent la jeunesse de la cité de Sya.

Placée sous le patronage du ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, et la présidence du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, la cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités, dont Mariama Konaté/Gnanou, gouverneur de la région du Guiriko, ainsi que d’éminents partenaires et sponsors.

Pour le PDS Laurent Kontogom, cette initiative vise à « remettre au goût du jour le football de base, promouvoir le sport féminin et faire du football un outil de cohésion et d’épanouissement pour la jeunesse ».

À travers cette première édition réussie, Bobo-Dioulasso donne rendez-vous pour une deuxième édition encore plus ambitieuse en 2026.

Agence d’Information du Burkina

AB/yos