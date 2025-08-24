Burkina-Houet-Hygiène-Assainissement

Houet/Action citoyenne d’assainissement : Les habitants du secteur 27 procèdent au curage des caniveaux

Bobo-Dioulasso, 24 août 2025 (AIB)- Les populations du secteur 27 de Bobo-Dioulasso ont procédé ce dimanche, à une opération de curage des caniveaux afin de prévenir les dégâts liés aux pluies torrentielles.

Très tôt dans la matinée, les jeunes du secteur 27 de la ville de Sya se sont mobilisés pour vider les caniveaux longeant le goudron. L’objectif, selon les organisateurs, est de contribuer à un cadre de vie sain et d’éviter les inondations récurrentes pendant l’hivernage.

« Le Burkina Faso nous appartient et c’est à nous de le rendre propre », a déclaré le coordonnateur de l’initiative, Basile Palé.

Il a indiqué que l’opération a mobilisé de nombreux volontaires. Les jeunes ont répondu massivement présent à l’appel et le travail de curage des caniveaux s’est bien passé.

M. Palé a saisi l’occasion pour inviter les autres quartiers de la ville à s’inscrire dans la même dynamique pour assainir la ville de Bobo-Dioulasso.

Joint au téléphone, le président de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 5, Yoma Etienne Bako, a salué cette initiative citoyenne. Il a invité les populations riveraines à accompagner la commune avec ces types d’actions salutaires.

Agence d’information du Burkina

