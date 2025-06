Burkina-Santé-Plaidoyer-Accès-Produits-Essentiels

Hémorragies du post-partum : La SOGOB plaide pour l’accès aux médicaments essentiels

Ouagadougou, 4 juin 2025 (AIB)- Dans le cadre de son 11e congrès qui se tient du 2 au 4 juin 2025 à Ouagadougou, La Société des Gynécologues et Obstétriciens du Burkina(SOGOB) a organisé mardi, une soirée de plaidoyer de haut niveau pour l’accessibilité de la carbétocine thermostable et les sacs d’évaluation des pertes sanguines dans les maternités en vue de mettre fin aux hémorragies de post-partum qui continuent d’endeuiller les familles au Burkina Faso.

L’hémorragie du post-partum constitue la première cause de mortalité maternelle au Burkina Faso et des femmes en meurent chaque jour en donnant la vie. Ainsi, la SOGOB propose des solutions innovantes, efficaces et disponibles aux décideurs publics pour juguler ce mal pernicieux qui déciment des vies entières.

« Nous appelons à l’intégration effective de la carbétocine thermostable dans les programmes d’approvisionnement en médicaments essentiels, l’acquisition systématique de sacs d’évaluation des pertes sanguines dans les kits d’accouchement et l’allocation d’un budget spécifique pour renforcer la lutte contre les hémorragies obstétricales », a plaidé le président de la SOGOB, Pr Charlemagne Ouédraogo.

« Investir dans ces innovations, c’est sauver des vies. C’est dire à chaque femme du Burkina Faso que la maternité ne doit pas être un risque mortel », a-t-il soutenu.

Le Pr Ouédraogo a invité tous les acteurs de la santé à s’engager à disponibiliser la carbétocine thermostable et les sacs d’évaluation des pertes sanguines dans toutes les maternités pour qu’aucune femme ne meure en donnant la vie.

Le ministre de la santé représenté cette soirée a, au nom du Gouvernement, réaffirmé son engagement à améliorer la santé maternelle au Burkina Faso.

« Nous allons œuvrer, avec nos partenaires, à intégrer la carbétocine thermostable dans les circuits d’approvisionnement et rendre disponibles les sacs d’évaluation dans les maternités de tous niveaux », a déclaré Robert Lucien Jean-Claude Kargougou.

Pour lui, ce combat est commun et le ministère de la Santé sera au rendez-vous car soutient-il, la vie d’une mère, c’est la vie de toute une nation.

Agence d’information du Burkina

BBP/YOS