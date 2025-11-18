Burkina/Éducation-Solidarité-Montée-Couleurs

Guiriko : L’école Farakan “C” participe à la montée synchronisée des couleurs dans le cadre de la campagne « Dèmè Sira »

Bobo-Dioulasso, 17 nov. 2025 (AIB) – L’École primaire publique Farakan “C” a pris part, lundi matin, à la montée synchronisée des couleurs nationales organisée de 7h30 à 8h30 dans l’ensemble des établissements scolaires et universitaires du Burkina Faso par le ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, sous le très haut patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

À Farakan “C”, la cérémonie s’est déroulée en présence du Directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Guiriko, Soilliou Karantao, du Directeur provincial du Houet, Raoul Tuina, de la Cheffe de Circonscription d’éducation de base de Bobo 1, Fanta Traoré/Séré, ainsi que de membres du conseil d’école.

L’initiative vise à renforcer le patriotisme, la solidarité et l’esprit civique chez les apprenants. Après la levée du drapeau, l’élève Seydou Sanon, en classe de CM2, a livré un message sur le thème « Semez la graine de la solidarité », rappelant que chaque fibre du drapeau appelle à la compassion, à l’entraide et à la responsabilité citoyenne.

Les autorités éducatives ont ensuite assisté à un cours d’éducation citoyenne animé par l’enseignant Sitiéré Sanou, axé sur le thème : « La solidarité, notre force commune ».

En marge de la cérémonie, les responsables de l’éducation ont échangé avec le conseil d’école puis avec les enseignants. Ils ont félicité les acteurs pour leur engagement, salué les résultats obtenus au CEP 2025 et encouragé l’équipe pédagogique, dirigée par Amadou Bangré, à poursuivre les efforts pour la session 2026.

