Guiriko : Le Premier ministre lance officiellement l’antenne régionale du SAMU

Bobo-Dioulasso, 8 novembre 2025 (AIB)-Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, samedi, au lancement officiel de l’antenne régionale du Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) de Bobo-Dioulasso. Cette cérémonie marque une étape décisive dans le renforcement du système de santé burkinabè, notamment dans la prise en charge rapide et efficace des urgences médicales dans la région du Guiriko.

Placée sous la présidence du chef du gouvernement, la cérémonie s’est tenue en présence du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, et des autorités régionales du Guiriko. Ce lancement traduit la volonté du gouvernement de garantir à tous les Burkinabè un accès équitable, rapide et gratuit aux soins d’urgence, conformément aux orientations du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Dans le message lu au nom du Premier ministre, le ministre Kargougou a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la vision du chef de l’État de faire de la santé de qualité et de proximité une priorité nationale.

Après l’ouverture de la première antenne à Ouagadougou en avril dernier, celle de Bobo-Dioulasso vient élargir le dispositif national d’intervention médicale d’urgence, répondant ainsi à un besoin crucial de couverture sanitaire rapide et de soins préhospitaliers dans la région.

Accessible via le numéro court et gratuit 15, le SAMU fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des équipes médicales qualifiées prêtes à intervenir à tout moment.

Les soins dispensés sont entièrement gratuits, afin de permettre à chaque citoyen de bénéficier d’une assistance médicale sans considération de moyens.

Selon le ministre Kargougou, « la cérémonie de ce jour vient concrétiser davantage l’engagement de Son Excellence le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à offrir les meilleurs soins aux vaillants peuples de notre pays ».

Il a invité les organisateurs d’événements publics et les responsables administratifs à collaborer étroitement avec le SAMU afin de garantir la sécurité sanitaire des participants.

S’adressant aux professionnels du SAMU, le ministre les a exhortés à incarner les valeurs de leur plan stratégique : proximité, promptitude, efficacité, humanité, équité, mutualisation, anticipation et coordination.

Pour sa part, le directeur général du SAMU, Pr Armel Flavien Kaboré, a appelé les populations à faire un usage responsable du numéro 15 et à soutenir les équipes d’intervention dans l’accomplissement de leur mission vitale au service de la nation.

Agence d’Information du Burkina

