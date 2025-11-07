Burkina-Guiriko-Douanes-Saisie

Guiriko/Douanes : La brigade mobile de Bobo-Dioulasso saisit des produits illicites estimés à plus de 30 millions de F CFA

Ouagadougou, 7 nov. 2025 (AIB)- La Brigade Mobile des Douanes de Bobo-Dioulasso a intercepté un véhicule personnel transportant une importante quantité de produits illicites soigneusement dissimulés dans la nuit du 5 au 6 novembre 2025. La valeur de la saisie est estimée à plus de 30 millions de F CFA.

Cette opération, menée avec une rigueur digne des plus hautes exigences du métier, traduit l’esprit de vigilance et de responsabilité que le Directeur Général n’a cessé d’inculquer aux unités depuis le début de sa tournée dans le grand ouest.

Le message d’engagement, de loyauté et de combativité lancé à Bobo-Dioulasso, Niangoloko, Banfora et à Peni a trouvé un écho immédiat dans le Houët.

Le Directeur Général des Douanes, l’inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a félicité les agents pour cette prouesse, symbole du sens du devoir et de la vigilance permanente des unités. Il a réaffirmé que chaque saisie est une victoire de la République, un acte de résistance économique et patriotique face aux menaces multiformes qui pèsent sur notre nation.

Agence d’Information du Burkina

BBP/bz

Source : 𝐒𝐂𝐑𝐏-𝐃𝐆𝐃