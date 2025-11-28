BURKINA-GOULMOU-EDUCATION-INAUGURATION-CENTRE

Gourma : Le centre d’accueil des élèves et étudiants déplacés internes inauguré pour la poursuite de leurs études

Fada N’Gourma, 27 nov. 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a inauguré, le jeudi 27 novembre 2025, le centre d’accueil des élèves et étudiants déplacés internes de Fada N’Gourma, destiné à offrir un cadre sécurisé et propice à la poursuite des études pour les jeunes affectés par la crise sécuritaire.

Selon lui, quatre collectivités territoriales (Fada N’Gourma, Logobou, Partiaga et Tansarga), se sont associées dans une dynamique de coopération intercommunale pour la construction du centre.

« Ce centre est un cadre sécurisé, apaisé, favorable à la réussite éducative », a indiqué le gouverneur, soulignant qu’il offre des conditions de vie dignes, un environnement adapté à l’apprentissage ainsi qu’un espace où les jeunes peuvent retrouver espoir et stabilité.

Ram Joseph Kafando, a assuré que cette infrastructure permettra aux pensionnaires non seulement de poursuivre leur parcours scolaire et académique, mais aussi de devenir « des bâtisseurs d’une région plus forte et plus unie ».

S’adressant aux jeunes bénéficiaires, il les a invités à faire du centre «un lieu de fraternité, de solidarité et d’engagement où l’ordre et la discipline seront constamment constatés ».

Au nom des pensionnaires, Rosa Combary, a exprimé la gratitude des élèves et étudiants envers les autorités et les partenaires.

« Nous exprimons notre reconnaissance pour ce cadre sécurisé et propice aux études », a-t-elle déclaré, avant d’affirmer leur engagement à vivre en harmonie, adopter un bon comportement et produire d’excellents résultats en fin d’année.

Rosa Combary, a également remercié les autorités pour leur engagement en faveur de l’éducation, notamment celle de la jeune fille.

Le centre d’accueil, déjà fonctionnel, dispose d’une capacité initiale de 80 pensionnaires et est équipé de toutes les commodités nécessaires.

Il a été réalisé grâce à l’appui de la coopération suisse dans le cadre de la phase 3 du Programme d’appui à la décentralisation et à la participation citoyenne (DEPAC III), pour un coût estimé à plus de 211 millions de F CFA.

A terme, l’infrastructure, implantée sur une superficie de 11 885,44 m², devrait accueillir jusqu’à 400 pensionnaires. Le coût total du projet dépassera alors le milliard de F CFA.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO