Gourma : Le capitaine Omar Belemviré officiellement installé à la tête de la 14e compagnie d’incendie et de secours

Fada N’Gourma, 14 nov. 2025 (AIB)- Le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), le colonel Daba Naon, a installé, ce vendredi 14 novembre 2025 à Fada N’Gourma, le capitaine Omar Belemviré dans ses fonctions de commandant de la 14e compagnie d’incendie et de secours.

Selon le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), le colonel Daba Naon, cette cérémonie constitue une étape essentielle dans la prise de commandement d’un chef de corps au sein des forces armées.

« Cette cérémonie solennelle d’installation est une exigence de la prise de commandement d’un chef de corps», a-t-il indiqué.

Pour le commandant Naon, elle revêt une importance capitale, car elle permet au nouveau chef installé officiellement de prendre la plénitude de son autorité sur l’ensemble du personnel et des organes sous son commandement.

Il a invité le nouveau commandant à exercer pleinement son autorité tout en restant « totalement ouvert aux autorités administratives et coutumières » de son ressort territorial.

Le commandant de la BNSP, l’a également encouragé à « dégager les possibilités et réfléchir sur les opportunités » afin de remplir sa mission, malgré les défis sécuritaires et opérationnels.

S’adressant aux populations, il a rappelé que la présence d’une unité de sapeurs-pompiers vise avant tout leur protection.

« Une unité des sapeurs-pompiers est là pour servir la population. Nous demandons de faire leur cette unité qui travaille à leur porter quiétude dans une forme de résilience », a-t-il affirmé.

Le capitaine Omar Belemviré a exprimé sa gratitude envers la hiérarchie pour la confiance placée en lui.

« Je remercie la hiérarchie pour la confiance placée en ma modeste personne pour commander, diriger et exercer mon autorité sur la compagnie. Nous nous engageons à travailler pour participer à la sécurité des populations à travers les secours d’urgence, la sensibilisation et la formation », a-t-il déclaré.

Le nouveau commandant de la 14e compagnie d’incendie et de secours, a ajouté que son ambition est de relever les défis opérationnels et de contribuer au bien-être des populations de Fada N’Gourma.

Le capitaine Omar Belemviré, a obtenu un baccalauréat série D en 2012 avant de poursuivre ses études à l’École supérieure d’ingénieurs de Fada N’Gourma, actuelle université Yembila Abdoulaye Toguyeni où il a décroché en 2015 une licence professionnelle en sciences de l’ingénieur, option génie géologie et mines.

Admis en 2017 à l’Académie militaire Georges Namoano de Pô au titre de la 18e promotion des élèves officiers d’active, il est sorti en 2019 avec le diplôme de chef de section d’infanterie, puis rejoint la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Son parcours est marqué par plusieurs responsabilités qu’il a assumées grâce à sa détermination et à sa discipline.

Agence d’information du Burkina

