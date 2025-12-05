BURKINA-GOURMA-POLICE-MUNICIPALE- COMMEMORATION

Gourma : La commune lance les activités du trentenaire de la Police municipale

Fada N’Gourma, 04 dec. 2025 (AIB)- La commune de Fada N’Gourma a lancé, le jeudi 4 décembre 2025, les activités marquant la commémoration des 30 ans de la Police municipale, sous le patronage du Président de la délégation spéciale (PDS), Kampadilemba Jérôme Idani.

Placée sous le thème : « Police municipale, trente ans au service de la population : bilan et perspectives », le Président de la délégation spéciale (PDS), Kampadilemba Jérôme Idani, a invité à « contempler le chemin parcouru, apprécier les actions posées, mais aussi se projeter avec lucidité et ambition vers les défis qui se présentent ».

Revenant sur l’historique de l’institution, le PDS, a rappelé que la Police municipale de Fada N’Gourma, créée en novembre 1998, assure depuis 27 ans des missions de police administrative visant à garantir la tranquillité, la salubrité, la sûreté et le bon ordre dans la commune.

«Malgré un contexte sécuritaire difficile marqué par le terrorisme, l’afflux de déplacés internes et une urbanisation rapide, « la Police municipale a toujours su se montrer présente, résiliente et proactive », a souligné le PDS.

Il a rendu hommage aux agents municipaux et a invité la population à renforcer leur collaboration avec cette institution jugée « indispensable au bon fonctionnement de la commune ».

Pour sa part, le directeur de la Police municipale de Fada N’Gourma, l’inspecteur Yacouba Nakarey, a salué la mémoire des pionniers de l’institution et exprimé sa gratitude à tous ceux qui œuvrent à maintenir la Police municipale debout.

Il a également insisté sur l’importance de la solidarité spirituelle, rappelant que « toute responsabilité s’obtient sur le fondement de la foi ».

Les activités commémoratives prévues du 30 novembre au 13 décembre 2025 comprennent entres autres, un cross civilo-militaire, destiné à renforcer la cohésion entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations, des journées portes ouvertes, et une grande parade de sensibilisation à la sécurité routière.

A travers ce trentenaire, les autorités municipales entendent rendre hommage aux acteurs d’hier et d’aujourd’hui, tout en ouvrant des perspectives pour une Police municipale toujours plus proche et plus efficace au service des populations.

La population municipale a décerné des attestations de reconnaissance aux efforts consentis par des personnes physiques et morales à l’endroit de ladite institution.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO