BURKINA-GOURMA-PRIX-NATIONAL-PERFORMANCE

Gourma : La commune de Diapangou décroche le 2e prix national de performance

Fada N’Gourma, 1er oct. 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune rurale de Diapangou, Jean Youma, a présenté, le mardi 30 septembre 2025, à sa population, le 2e prix national de performance décroché par la commune, lors de l’évaluation des collectivités locales.

La distinction, décernée le 17 juillet 2025 par la Cellule d’appui à la décentralisation et à la participation citoyenne (CADEPAC), est assortie d’une enveloppe financière de 9 800 000 F CFA.

Sur un total de 30 communes en compétition, Diapangou s’est classée deuxième ex-aequo avec la commune de Fada N’Gourma, derrière la commune urbaine de Koudougou.

Selon le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune rurale de Diapangou, Jean Youma, Diapangou occupe toutefois la première place dans la catégorie des communes rurales.

La présentation officielle du prix est intervenue le mardi 30 septembre 2025, en marge de la journée de redevabilité organisée dans la commune.

Le PDS a salué l’engagement et les efforts consentis par l’ensemble des acteurs locaux et des populations qui, selon lui, ont permis ce résultat.

« Ce prix est une interpellation à mieux se donner pour la gestion vertueuse des affaires publiques et pour le bonheur des populations de Diapangou », a-t-il affirmé.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo