BURKINA-GOURMA-EDUCATION-SPORT-CULTURE

Gourma/Jeux universitaires du Burkina : 1 200 étudiants accueillis sous le signe de la résilience

Fada N’Gourma, 23 juin 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a lancé, le samedi 22 juin 2025 à Fada N’Gourma, la 7e édition des Jeux universitaires du Burkina (JUB), sous le signe de la résilience.

La cité de Yendabili abrite la 7e édition des Jeux universitaires du Burkina (JUB), qui se déroulera du 21 au 28 juin 2025.

Cette édition a accueilli 12 délégations du Burkina plus une de la république sœur du Mali, soit 1 200 étudiants accueillis, qui vont durant cette semaine, se disputer dans 14 disciplines de sport et 15 disciplines culturelles.

Le président de la cérémonie, le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a déclaré que ces jeux universitaires ne sont pas de simples compétitions sportives et culturelles.

Pour lui, ces jeux constituent un cadre d’expression de talents, un espace de brassage culturel et surtout un levain de cohésion sociale et de vivre-ensemble dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et humanitaires.

Selon M. Kafando, le thème de la 7e édition des JUB qui est : « Sport et Culture en milieu universitaire : Levain de résilience et de cohésion sociale », n’est pas un simple slogan.

Il a ajouté que ce thème traduit leur conviction profonde que dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et humanitaires, la jeunesse universitaire doit rester debout et solidaire.

Le directeur général du Centre des œuvres universitaires du Mali, Pr Salia Traoré, a salué les plus hautes autorités pour l’honneur fait à leur endroit en les faisant participer à cette édition des JUB.

Il a laissé entendre que par cette participation, ils veulent favoriser un brassage entre les étudiants de l’espace de l’Alliance des Etats (AES) du Sahel au regard du contexte géopolitique.

« Ce brassage va permettre aux étudiants qui sont les dirigeants de demain de se connaître tout en apprenant ensemble des valeurs de cohésion sociale et de vivre-ensemble », a précisé Salia Traoré.

L’ouverture des JUB 2025 était pointillée de cross populaire, de séance aérobic et un match de football qui a mis en compétition l’équipe de l’Université Yembila Abdoulaye Toguyéni (YAT) de Fada N’Gourma, qui est sortie vainqueur par le score de 3 buts à 0 face à celle des étudiants déplacés internes..

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/ar