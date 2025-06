BURKINA-GOURMA-ENVIRONNEMENT-ASSAINISSEMENT-SALUBRITE

Gourma/Environnement et Assainissement : Le marché central de Fada N’Gourma débarrassé de ses ordures

Fada N’Gourma, 1er juin 2025 (AIB)- Les directions régionales en charge de l’Assainissement, des Eaux et forêts de l’Est et la mairie de Fada N’Gourma, ont organisé, une journée de salubrité le 31 mai 2025 au sein du marché central de Fada N’Gourma, pour améliorer le cadre de travail des commerçants et des clients.

En prélude à la commémoration de la Journée mondiale de l’environnement (JME) le 05 juin 2025, sous le thème « La lutte contre la pollution plastique », les directions régionales en charge de l’Assainissement, des Eaux et Forêts de l’Est et la mairie de Fada N’Gourma, ont débarrassé le marché central de Fada N’Gourma des déchets, sources de maladies comme la dengue, le paludisme, le choléra.

« Cette action, s’inscrit en marge de la commémoration de la JME 2025 », a indiqué le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo.

Le directeur régional en charge de l’Assainissement de l’Est, Tégawendé Issaka Juste Ouédraogo, a précisé que l’objectif recherché à travers ce thème commémoratif est l’éveil des consciences des populations sur les enjeux de la population due au plastique.

Il a ajouté que le choix du marché central pour débarrasser les déchets n’est pas fortuit car ce lieu est par excellence un endroit de commercialisation et de la distribution du sachet plastique.

Selon M. Ouédraogo, à travers cette journée de salubrité, les techniciens de l’environnement et de l’assainissement veulent aussi sensibiliser les usagers du marché sur les effets néfastes du plastique pour l’homme, les animaux et la nature.

Le directeur régional en charge de l’Assainissement de l’Est, a invité les usagers du marché à se départir de l’usage des sachets plastiques qui est interdit par le législateur burkinabè.

Les commerçants du marché central de Fada N’Gourma, se sont réjouis de cette initiative de l’administration publique à nettoyer leur cadre de travail.

« Nous sommes contents car notre marché est bien nettoyé. Si nous pouvons bénéficier de temps en temps de telles actions de l’administration publique, cela nous fera plaisir », a soutenu le trésorier général du comité de gestion du marché central de Fada N’Gourma, Inoussa Koadima.

Il a souligné que pour maintenir le marché propre, les commerçants mettrons une organisation pour nettoyer ce lieu ne serait-ce qu’une fois par semaine.

Agence d’information du Burkina

