BURKINA-GOURMA-EDUCATION-PASSATION-CHARGE

Gourma/Education : Le nouveau directeur provincial en charge de l’éducation primaire s’engage à travailler avec loyauté

Fada N’Gourma, 29 oct. (AIB)- Le secrétaire général de la province du Gourma, Yaya Koné, a installé, le mardi 28 octobre 2025 à Fada N’Gourma, le directeur provincial en charge de l’éducation primaire, l’inspecteur de l’enseignement primaire et de l’alphabétisation non formelle, Ahadi Idani.

Nommé en conseil des ministres du 9 octobre 2025, l’inspecteur de l’enseignement primaire et de l’alphabétisation non formelle, Ahadi Idani, a été installé, le mardi 28 octobre 2025 à Fada N’Gourma, dans ses fonctions de directeur provincial de l’éducation primaire.

La cérémonie a connu la présence des corps constitués, des acteurs de l’éducation, ainsi que de parents et amis venus soutenir les deux responsables.

Ahadi Idani, a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays et au ministre en charge de l’Enseignement de base, pour la confiance placée en sa personne.

Il s’est engagé à servir « avec loyauté, intégrité et sens élevé du travail bien accompli ».

Le nouveau directeur provincial en charge de l’éducation primaire, a également rendu hommage à son prédécesseur et à son équipe pour « la rigueur, l’écoute, la bienveillance et les qualités humaines », qui ont marqué leur gestion.

Evoquant le contexte de sa prise de fonction, M. Idani, a souligné les défis liés à la mise en œuvre des réformes éducatives et à l’afflux croissant d’élèves déplacés internes.

Il a invité ses collaborateurs à l’engagement et à la solidarité, annonçant vouloir inscrire son action dans « le changement constructif, la rigueur partagée et la culture des résultats », dans la continuité des efforts déjà engagés.

Après trois ans et deux mois passés à la tête de la direction, Kamimana Singbeogo a dressé un bilan jugé satisfaisant.

Sous sa responsabilité, les indicateurs d’accès et de couverture scolaires se sont améliorés, avec la réalisation de 14 complexes scolaires et une progression notable du taux de réussite au certificat d’études primaires (CEP), passé de 68,58% en 2022 à 91,31% en 2025.

M. Singbeogo, a dit quitter ses fonctions avec le sentiment d’avoir « joué sa partition ».

Le secrétaire général de la province du Gourma, Yaya Koné, a salué les acquis engrangés par M. Singbeogo, fruits, selon lui, « de la fédération des intelligences » dont il a su faire preuve.

Il a par ailleurs encouragé le nouveau directeur à poursuivre la dynamique enclenchée, assurant que l’administration met à la disposition de chaque responsable les moyens humains nécessaires à l’atteinte des objectifs assignés.

« C’est à vous de savoir manager et instruire pour parvenir à de bons résultats », a-t-il rappelé.

La cérémonie s’est achevée dans une atmosphère de convivialité, marquée par des félicitations, des mots d’encouragement et la mobilisation des acteurs éducatifs pour relever les nouveaux défis.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO