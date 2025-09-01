BURKINA-GNAGNA-CIVISME-MONTEE-COULEURS

Gnagna : Les forces vives de la province réaffirment leur attachement au drapeau national

Bogandé, 1er sept. 2025 (AIB)- Les corps constitués de la province et les élèves en immersion patriotique ont pris part lundi, au haut-commissariat de Bogandé, à une montée solennelle des couleurs, symbole d’unité et de cohésion nationale.

Le drapeau a été hissé par les élèves en immersion patriotique, qui ont exécuté de façon solennelle le Ditanyè, sous les regards empreints de respect et de patriotisme de l’ensemble des participants.

Présidant la cérémonie, le haut-commissaire, Jean Baptiste Béogo a rappelé la portée d’un tel acte, qui, selon lui, dépasse le simple rituel pour incarner l’engagement collectif à défendre les valeurs républicaines.

Il a précisé que la montée collective des couleurs est une pratique instituée par le gouvernement, et vise à renforcer le sentiment patriotique dans un contexte marqué par les défis sécuritaires.

Dans son adresse, l’autorité provinciale a salué les efforts consentis par les différentes composantes sociales dans la consolidation de la résilience face à l’adversité, avant de les encourager à maintenir cet élan de solidarité et de sacrifice.

