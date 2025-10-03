BURKINA-SIRBA-GNAGNA-EDUCATION- RENTRÉE

‎

‎Gnagna/Éducation : Tambousgou a abrité le lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026

‎

‎Bogandé, 1er oct. 2025 (AIB) – Le lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026 dans la province de la Gnagna a eu lieu ce mercredi 1er octobre à l’école primaire publique de Tambousgou, en présence des autorités éducatives, administratives et coutumières, ainsi que de nombreux acteurs du monde scolaire.

‎

‎La cérémonie a été marquée par une montée solennelle des couleurs ponctuée de l’exécution de l’hymne national, symbole d’unité et de résilience du système éducatif face aux nombreux défis.

‎

‎A l’occasion, le Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Gnagna, Sylvain Thiombiano, a livré in extenso le message de rentrée du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MEBAPLN).

‎

‎M. Thiombiano a par ailleurs rappelé les efforts en cours pour améliorer l’accès et la qualité de l’éducation dans la province, à travers la construction de nouvelles infrastructures, l’équipement des classes et la mise en œuvre de réformes pédagogiques innovantes.

‎

‎« Nous sommes confiants que cette rentrée scolaire se déroulera sous de bons auspices et nous la plaçons sous le sceau de la responsabilité et de l’engagement collectif », a-t-il souligné, avant d’appeler les partenaires, enseignants, parents et élèves à conjuguer leurs efforts pour la réussite de l’année.

‎

‎Le lancement officiel de la rentrée scolaire à Tambousgou s’est achevé dans une ambiance conviviale et empreinte de mobilisation, signe de l’attachement des communautés à l’éducation, malgré les contraintes sécuritaires.

‎

‎ Agence d’information du Burkina

‎