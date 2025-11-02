Gnagna : Des donateurs unis pour soutenir les Forces combattantes

Bogandé, 1er nov. 2025 (AIB)-Plusieurs filles et fils de la province de la Gnagna ont témoigné, samedi matin à Bogandé, de leur profonde solidarité envers les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). À travers des dons en vivres, en carburant et en appuis financiers, ils entendent contribuer à l’effort collectif de paix et à la résilience de la province face aux défis sécuritaires.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence du secrétaire général de la province, du préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Bogandé, des représentants des forces combattantes et des populations bénéficiaires.

Parmi les donateurs figure M. Mano Yemboado, alias « Gouverneur de Diaka », commerçant originaire de la commune de Thion, qui a offert 40 sacs de riz de 25 kg et 3 bidons d’huile au profit du BIR 19, ainsi que 20 sacs de riz et 2 bidons d’huile destinés aux veuves des VDP tombés au combat.

Déjà connu pour son engagement social, le donateur avait par ailleurs soutenu la journée de l’excellence scolaire par un don de 40 sacs de riz aux élèves du primaire.

Remettant le don au nom du bienfaiteur, son représentant a salué le courage et la détermination des forces combattantes, notamment pour la sécurisation du tronçon Pouytenga-Bogandé, qui favorise aujourd’hui le ravitaillement des populations. Il a également invité « tous ceux qui le peuvent » à emboîter le pas pour appuyer les FDS et les VDP dans la libération du pays.

Les exploitants aurifères artisanaux de la commune de Thion ont, pour leur part, remis 100 sacs de riz de 25 kg, 20 bidons d’huile de 20 litres et une enveloppe de 500 000 F CFA au profit des VDP.

Le PDG de Rada Pétrolier, Kayaba Zoré, a, quant à lui, apporté une contribution de 500 litres de carburant, répartis entre le BIR 19 (200 L), la police nationale, les VDP et la mairie de Bogandé (100 L chacun).

Les populations du village de Nindangou ont offert deux talkie-walkies et une enveloppe de 15 000 F CFA à leurs VDP, tandis que celles de Kierghui ont remis une enveloppe de 100 000 F CFA en appui aux forces locales.

Prenant la parole, le secrétaire général de la province a salué « la mobilisation remarquable des filles et fils de la Gnagna aux côtés des forces combattantes ». Selon lui, « quand on a des hommes et qu’on les encourage, cela motive ». Il a émis le vœu de voir ces initiatives citoyennes se multiplier et inspirer d’autres bonnes volontés.

Le commandant Lynx du BIR 19, au nom des FDS et des VDP, a exprimé sa gratitude pour ces gestes à forte portée patriotique. Il a invité les populations à renforcer la collaboration et la transmission d’informations utiles, estimant qu’« il y a une lueur d’espoir dans la reconquête du territoire provincial ».

Enfin, le préfet et président de la délégation spéciale de Bogandé a adressé ses remerciements aux donateurs, soulignant que ces soutiens « galvanisent les forces combattantes dans leur lutte quotidienne pour la sécurité et la stabilité de la province ».

Ces multiples élans de solidarité traduisent la cohésion grandissante entre civils et forces combattantes dans la Gnagna, unis par la conviction que la paix et la résilience collective demeurent un combat commun.

Agence d’Information du Burkina