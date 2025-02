Burkina-Journée-Exemplarité-Fiscale

Ganzourgou : La DPI lance une journée d’exemplarité fiscale visant à mobiliser les ressources financières pour soutenir le budget de l’État

Zorgho, (AIB) – La Direction provinciale des impôts (DPI) du Ganzourgou a initié le 6 février 2024 une journée d’exemplarité fiscale visant à mobiliser les ressources financières pour soutenir le budget de l’État et des collectivités territoriales. A cet effet, les directeurs et chefs de services provinciaux se sont mobilisés avec à leur tête, le haut-commissaire du Ganzourgou, Amina Sorgho/ Gouba, pour donner l’exemple.

Dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et socioéconomique, le Burkina Faso a plus que jamais besoins de ressources financières pour sa survie. Cherchant à reconquérir sa souveraineté légendaire, l’Etat campe alors sur la mobilisation des ressources endogènes.

Selon le directeur provincial des impôts du Ganzourgou, Sansan Kambou, l’accent est mis cette année sur la mobilisation des ressources internes, avec une attention particulière portée aux impôts locaux. A cet effet, il est attendu de la DPI/ Ganzourgou le recouvrement d’environ 141 millions de francs CFA.

Selon M. Kambou, cette journée d’exemplarité fiscale cible spécifiquement les taxes telles que la taxe de résidence, la taxe sur les armes et la taxe sur les véhicules à moteur. Il a alors exhorté les détenteurs de véhicules, d’armes et les résidents imposables à s’acquitter de leurs obligations fiscales. Il a également annoncé que cette initiative se poursuivra tout au long de l’année, avec des opérations similaires prévues dans différentes communes, notamment à Boudry, Salogo et Méguet.

Pour le haut-commissaire, Mme Aminata Sorgho/ Gouba, cette mobilisation fiscale va permettre à l’État et aux collectivités de disposer des ressources nécessaires pour mettre en œuvre leurs programmes et répondre aux besoins des citoyens. Elle a appelé tous les citoyens à contribuer activement à cette initiative, soulignant que chaque contribution compte pour le développement et la prospérité de la nation.

Cette journée d’exemplarité fiscale démontre l’engagement de la DPI à promouvoir une culture fiscale responsable et à garantir une utilisation efficace des ressources publiques pour le bien-être de tous les citoyens.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk