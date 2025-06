Burkina-Ganzourgou-Orpaillage-Travail-Enfants-Sensibilisation

Ganzourgou : Des élèves primés pour leur engagement contre le travail des enfants dans les sites d’orpaillage

Zorgho, (AIB) – L’ONG CREDO, en partenariat avec l’organisation Children Believe, a organisé à Zorgho un concours de messages de sensibilisation contre la migration des enfants vers les sites d’orpaillage. L’objectif était de permettre aux élèves eux-mêmes d’exprimer, à travers leurs mots, les dangers liés à cette pratique et de sensibiliser leur communauté. Trois lauréats ont été primés, le vendredi 30 mai 2025, à l’issue de cette compétition.

Lutter contre le départ des enfants vers les sites d’orpaillage, tel est l’objectif majeur que s’est fixé l’ONG CREDO en partenariat avec Children Believe, à travers une série d’activités de sensibilisation dans le Ganzourgou. Après les caravanes de presse, la stratégie a évolué vers une implication directe des enfants dans la lutte.

C’est ainsi qu’a été lancé un concours de rédaction de messages de sensibilisation destiné aux élèves de plusieurs établissements secondaires de sa zone d’intervention. Au total, six établissements ont pris part à l’initiative, à savoir le Lycée provincial de Zorgho, le Lycée municipal Naba Koulga de Zorgho, le Lycée communal, le Lycée privé Saint-Pierre, le Lycée privé Sainte Marie, et le collège d’enseignement général de Kanré. Quarante-sept candidatures ont été enregistrées.

Les participants devaient produire un message percutant, de format ¼ de page A4, centré sur la lutte contre l’orpaillage des enfants. Selon le chargé de programme de CREDO, Kiswendsida Innocent Gansaoré, il s’agissait de voir comment les enfants perçoivent ce phénomène et les solutions qu’ils proposent à travers leurs propres mots.

Le jury, présidé par Mathieu Lompo, Conseiller d’orientations scolaires à la Direction Provinciale des enseignements secondaires et de la formation Technique et Professionnelle, a passé plus de quatre heures à évaluer les productions, tant la qualité générale était élevée. Finalement, trois messages ont été retenus :

1er prix : Philomène Élodie Wendpagnangdé Kaboré du lycée Saint Pierre de Zorgho – Elle a reçu une tablette d’une valeur de 80 000 FCFA. Très fière, elle a salué l’initiative et rappelé que « le fruit de l’orpaillage est instantané mais non durable, contrairement à l’école qui est une vraie richesse ».

2e prix : Gloria Innocente Sawadogo du Lycée Sainte Marie de Zorgho- Elle a également remporté une tablette, estimée à 60 000 FCFA. Son message a mis en lumière les dangers de l’orpaillage pour les enfants, en exhortant ses camarades à se concentrer sur leurs études.

3e prix : Darius Doussa du lycée Naaba Koulga de Zorgho– Il a bénéficié d’une bourse d’étude de 50 000 FCFA. Heureux de sa distinction, il a déclaré que sa participation l’a aidé à améliorer ses capacités rédactionnelles et à mieux toucher ses camarades par ses messages.

Le jury a particulièrement salué l’originalité et la profondeur des messages. « Ce sont les élèves eux-mêmes qui vivent les réalités du terrain. Leur implication directe dans cette activité donne une portée unique aux messages », a souligné Mathieu Lompo, qui souhaite que cette initiative soit reproduite dans d’autres localités.

Les trois meilleurs messages seront enregistrés et diffusés au mois de juin sur les radios locales et les réseaux sociaux, afin de toucher un plus large public et renforcer la sensibilisation.

M. Gansaoré a remercié les directions provinciales en charge de l’action humanitaire et de l’enseignement secondaire pour leur implication dans l’activité. Il a félicité les lauréats et envisagé une seconde édition plus retentissante.

A l’en croire, il s’agit là d’une nouvelle étape dans leur combat pour la protection de l’enfance, avec pour credo : « La richesse est dans la tête, pas dans le trou ».

Agence d’information du Burkina

