FILO 2025 : Le Président Traoré invite la jeunesse à lire pour penser et construire

Ouagadougou, 29 nov. 2025 (AIB)-Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, par la voix du ministre Roland Somda, a réaffirmé jeudi, l’ambition de bâtir un Burkina Faso « souverain dans l’esprit et dans l’action », un pays qui crée, préserve et transmet sa culture, appelant la jeunesse à puiser dans la lecture la force de penser, d’imaginer et de construire.

« Nous aspirons à un Burkina Faso souverain dans l’esprit et dans l’action, un pays capable de créer et de transmettre sa culture, et de rayonner au-delà de ses frontières », a indiqué le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Le message du Chef de l’État a été livré par le ministre en charge de la Jeunesse, Roland Somda, à l’occasion de la clôture de la 18ᵉ édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), tenue du 25 au 30 novembre à la Bibliothèque nationale, sous le thème : « Livre, identités culturelles et souveraineté nationale ».

Pour le Capitaine Ibrahim Traoré, ce thème dépasse le cadre d’un simple slogan.

Il représente « un chemin que nous devons parcourir ensemble pour mieux comprendre qui nous sommes, d’où nous venons et où nous voulons aller ».

Selon lui, il rappelle que l’histoire, les langues, les mythes et les victoires du Burkina doivent être racontés, transmis et valorisés, car « l’avenir se construit non seulement par les armes, mais aussi par les idées et la connaissance ».

Le Président du Faso a exprimé sa gratitude à l’ensemble des acteurs du monde du livre — écrivains, éditeurs, libraires, médiateurs culturels, artistes, enseignants, bénévoles et jeunes lecteurs — dont l’engagement a donné un éclat particulier à cette édition.

« Votre passion et votre présence montrent que le Burkina Faso croit encore au pouvoir des idées et de la connaissance », a-t-il déclaré.

Il a également salué l’« espérance » suscitée par les scènes observées au cours de la FILO : enfants captivés par la lecture, jeunes débattant avec enthousiasme, auteurs partageant leurs rêves, éditeurs bâtissant des ponts entre les idées et les lecteurs.

Autant de moments qui témoignent, selon lui, que « la souveraineté d’un peuple ne se limite pas à la terre ou aux frontières, mais réside aussi dans la liberté de penser et la force des mots ».

Pour le Chef de l’État, plusieurs priorités doivent être portées collectivement afin de renforcer cette souveraineté culturelle.

D’abord, accroître la production littéraire nationale. « Un peuple ne peut être souverain s’il consomme plus qu’il ne crée », a-t-il affirmé, promettant un soutien accru aux auteurs, éditeurs et maisons d’édition.

Ensuite, promouvoir les langues nationales. « L’identité se transmet mieux lorsqu’elle s’exprime dans la langue du cœur », a soutenu le Capitaine Traoré, annonçant des actions pour multiplier les ouvrages en langues locales et favoriser la formation de lecteurs éclairés.

Le Président a également appelé à une jeunesse « qui lit pour agir », qui s’ouvre au monde à travers les livres. Il a annoncé le renforcement des clubs de lecture, l’animation de bibliothèques vivantes et la valorisation de modèles inspirants.

Enfin, il a promis la modernisation des bibliothèques publiques afin qu’elles deviennent des espaces de vie, de création et d’innovation numérique, ainsi que la mise en place de dispositifs pour rendre le livre accessible à tous, en renforçant le réseau de distribution et en intégrant davantage la lecture dans le quotidien des Burkinabè.

Des remises de prix ont également marqué la cérémonie. La 19ᵉ édition de la FILO se tiendra du 23 au 28 novembre 2027.

Agence d’information du Burkina

