Burkina-Faso Mêbo – APIM – Don

Faso Mêbo : l’APIM offre 3 bennes de sable à l’initiative

Ouagadougou, 27 août 2025 (AIB)-L’Amicale des protocoles des institutions et des départements ministériels (APIM) du Burkina Faso a apporté, ce mercredi 27 août, son soutien à l’initiative « Faso Mêbo » en offrant trois bennes de sable en signe d’engagement patriotique.

L’APIM a fait un don composé de trois bennes de sable, d’une valeur estimée à plus d’un million de francs CFA. Ce geste de générosité vise à soutenir les actions humanitaires et sociales menées par « Faso Mêbo » en faveur des populations burkinabè.

Lors de son allocution, le vice-président de l’Amicale, Sylvain Nibora Kambiré, a souligné l’importance de la solidarité et de la responsabilité sociale. « Il était naturel pour nous, au cœur de l’action gouvernementale, de soutenir une initiative aussi noble que celle portée par Faso Mêbo. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer », a-t-il déclaré.

À la fin, il a lancé un appel à chaque Burkinabè, de l’intérieur comme de la diaspora, à prendre conscience de la portée de cette initiative, à la rejoindre et à la soutenir, car c’est ensemble que nous bâtirons un Faso plus fort et plus juste.

Agence d’Information du Burkina

LN/ZAF/ATA