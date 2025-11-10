FOOT-BFA-SPORT-FBF-LFP-CHAMPIONNAT-L1-J8

Faso Foot Ligue 1, 8e journée : L’EFO s’offre le leader, l’ASFA-Y dans le « Fasico » (2-1)

Ouagadougou, 10 nov. 2025 (AIB)-L’Etoile filante de Ouagadougou (EFO), a remporté le derby de la capitale, le Fasico, en battant dimanche soir au stade Issoufou Joseph Conombo, sa légendaire rivale, l’Association sportive du Faso Yennenga (ASFA-Y), par le score de 2 buts à 1, comptant pour la 8e journée du championnat national de football de première division, le Faso Foot Ligue 1, a constaté l’AIB.

L’EFO qui n’avait jusque-là pas enregistré de victoire depuis le début de la saison, a entamé la rencontre de la plus belle des manières en marquant 2 buts en moins de 20 minutes grâce à Nassirou Saré (11e) et Issaka Ramzi Sanfo (17e). Cueillie à froid les « Jaune et vert » de l’ASFA-Y se sont réveillés tardivement en seconde période et réussissent à réduire le score grâce un penalty bien exécuté par James Bright Widson (68e).

L’ASFA-Y perd son fauteuil de leader et se classe au 4e rang derrière l’ASFB, le Sproting FC des Cascades et le SC Majestic. La 9e journée s’annonce électrique le week-end prochain.

Tous les résultats de la 8e journée, sous réserve de l’homologation de la Ligue de football professionnel.

EFO – ASFA-Y : 2-1

RCB – SALITAS FC : 1-0

SPORTING FC – USFA : 1-0

SC MAJESTIC – RAHIMO FC : 1-1

AS SONABEL – VITESSE FC : 1-2

ASFB – AJEB : 1-0

CFFEB – RCK : 1-0

RFA – AS DOUANES : 2-3

Classement à l’issue de la 8e journée, sous réserve de l’homologation de la Ligue de football professionnel.

1re : ASFB : 14 pts+3

2e : Sporting FC : 13 pts+5 (-1 match)

3e : SC Majestic : 12 pts+0

4e : ASFA-Y : 11 pts+1

5e : CFFEB : 11 pts+1 (-1 match)

6e : AS Douanes : 11 pts+0

7e : Real du Faso : 10 pts+2 (-1 match)

8e : Salitas FC : 10 pts-1

9e : AS SONABEL : 9 pts+0

10e : Vitesse FC : 9 pts-3

11e : Rahimo FC : 8 pts+3 (-4 matchs)

12e : EFO : 8 pts-2

13e : RCB : 7 points-3 (-1 match)

14e : AJEB : 6 pts-1 (-1 match)

15e : USFA : 4 points-1 (-4 matchs)

16e : RCK : 3 points-4 (-1 match)

