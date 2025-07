Erection de la commune de Arbinda en province : L’Association Espoir exprime sa reconnaissance au Président Traoré et à son gouvernement

Ouagadougou, 7 juil. 2025(AIB)-Dans une lettre en date du 5 juillet 2025, le président de l’Association Espoir (AE), Issouf Maïga, a remercié le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement pour l’érection de la commune de Arbinda en province mercredi dernier.

« Excellence Monsieur le Président du Faso,

C’est avec une profonde reconnaissance et un sentiment de fierté que nous, Association Espoir, au nom de la vaillante et resiliente jeunesse de Arbinda, vous adressons, ainsi qu’à l’ensemble de votre Gouvernement, nos vifs remerciements pour la décision historique d’ériger notre commune, Arbinda en province, le KARO-PELI, lors de la réorganisation du territoire survenue le mercredi 02 juillet 2025 en conseil des ministres.

En effet, dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires majeurs, cette mesure, hautement stratégique et porteuse d’espoir, témoigne de l’attention constante que votre Gouvernement accorde à l’équité territoriale, à la résilience des communautés et à la consolidation de la présence de l’État sur toute l’étendue du territoire national.

Cette décision vient non seulement renforcer les capacités administratives et sécuritaires dans notre zone, mais elle constitue également un levier important pour le développement socio-économique et la cohésion sociale de nos populations durement éprouvées. Elle ravive notre engagement à rester solidaires, résilients et déterminés à contribuer à la stabilisation et à la reconstruction de notre chère patrie.

Excellence Monsieur le Président du Faso, veuillez recevoir, au nom de l’ensemble des filles et fils de Aribinda, l’expression de notre profonde gratitude et notre entière disponibilité à accompagner le Gouvernement dans ses efforts de réconciliation nationale, de sécurisation et de développement durable.

Que Dieu bénisse le Burkina Faso et protège ses dirigeants.

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président du Faso, l’expression de notre très haute considération.

L’Association Espoir (AE), est une association de jeunesse de Arbinda ouvrant pour la promotion de l’engagement citoyen, le développement local et la solidarité entre les jeunes.

Le président de l’association.

Issouf Maïga ».

Agence d’information du Burkina