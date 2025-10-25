Burkina-Engagement-Patriotique-Remise-Matériel

Engagement patriotique : Le PDG de l’entreprise GES offre du matériel médico-technique de près de 8 millions au CSPS de Sakoula

Ouagadougou, 25 oct. 2025 (AIB)-Le Président-directeur général de l’entreprise GES, El Hadji Mahamadi Sanfo, a offert samedi un lot de matériel médico-technique, d’accueil et d’installation solaire, d’une valeur estimée à près de 8 millions FCFA, au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Sakoula, situé dans l’arrondissement 9 de Ouagadougou.

Après avoir électrifié le CSPS de Sakoula, El Hadji Mahamadi Sanfo, fils de l’arrondissement 9, a remis le 25 octobre 2025 un lot de matériel sanitaire composé notamment de lits, matelas, seringues, produits de pansement ainsi que de matériel d’accueil et d’installation solaire au centre médical.

Selon le donateur, ce geste, qui s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, répond à l’appel à la solidarité lancé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a invité les bonnes volontés à accompagner les efforts de l’État, particulièrement dans le domaine de la santé, précisant que « les premiers bénéficiaires, ce sont nos femmes et nos enfants ».

La remise symbolique du matériel a été présidée par la présidente de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 9, Joceline Traoré/Sanon, qui a exprimé la gratitude du gouvernement envers le donateur.

La PDS a exhorté les populations à renforcer la solidarité pour trouver ensemble des solutions adaptées à leurs préoccupations, conformément aux idéaux de la révolution progressiste et populaire. Elle a souhaité un bon usage du matériel offert et exprimé l’espoir que les autres besoins du CSPS seront satisfaits dans un avenir proche.

La « Coalition progressiste du Faso », représentée par son vice-président Kassoum Sanfo, a salué ce geste de générosité qui contribuera à améliorer les conditions de travail du personnel soignant et la qualité des soins pour les usagers du CSPS. Il a rappelé que c’est en août 2024 que la coalition avait lancé un appel pour équiper le centre de santé de Sakoula.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata