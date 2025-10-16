Burkina-Bougouriba-Education-Conférence-Pédagogique

Dolo : Ouverture de la conférence pédagogique des enseignants pour une meilleure appropriation des réformes éducatives

Diébougou, 16 oct. 2025 (AIB) – La conférence pédagogique des enseignants de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Dolo a été ouverte, le mercredi 15 octobre 2025, dans la salle de réunion de la mairie de Dolo. Présidée par le Préfet, Président de la Délégation spéciale (PDS) de la commune, Ilassa OUEDRAOGO, la rencontre s’est tenue sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

Organisée du 15 au 18 octobre 2025, cette session vise à renforcer les capacités pédagogiques des enseignants dans un contexte marqué par la mise en œuvre de nouvelles réformes dans le système éducatif burkinabè.

Dans son discours d’ouverture, le PDS, Ilassa OUEDRAOGO, a salué l’engagement des acteurs de l’éducation dans la commune et les a exhortés à « faire de cette conférence un levier stratégique pour la qualité de l’enseignement dans la commune de Dolo ».

Durant les quatre jours de travaux, les enseignants aborderont plusieurs sous-thèmes, dont la présentation du Cadre d’Orientation de la Formation Continue et de l’Encadrement Pédagogique (COFCEP), la mise en œuvre des réformes éducatives, et l’appropriation des curricula du sous-cycle CE et des outils d’accompagnement.

Les participants prendront également part à des exposés, travaux de groupe et plénières sur des sujets notamment l’élaboration et la correction des situations d’intégration ; l’introduction de l’anglais oral à partir du CE1 ; l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans l’enseignement ; ainsi que la présentation des ressources pédagogiques numériques (applications, guides et supports multimédias).

La conférence se clôturera par une évaluation de la session et la lecture du rapport général, en vue d’identifier les acquis et les perspectives pour améliorer les pratiques pédagogiques dans la commune.

Cette rencontre annuelle s’inscrit dans la dynamique d’amélioration continue de la qualité de l’éducation et de l’efficacité des enseignants au bénéfice des élèves.

Agence d’Information du Burkina

