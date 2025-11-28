Burkina – Djôrô – festival – cinéma – solidarité – résilience.

Djôrô : Top départ de la première édition du Festival « Cinéma solidaire » pour promouvoir paix et résilience

Gaoua, 27 nov. 2025 (AIB) – Le top départ du Festival « Cinéma solidaire » a été donné jeudi soir dans la salle de ciné Poni par le conseiller technique de la culture, représentant le gouverneur de la région du Djôrô, Yacouba Lengani.

Cette première édition, placée sous le thème « Cinéma, paix et résilience », a réuni autorités administratives, acteurs culturels et cinéphiles autour du film inaugural « YIKIYAN ».

M. Lengani, a salué l’initiative portée par l’Association pour la promotion du cinéma (APCiné), soulignant qu’elle constitue un nouveau souffle pour le 7e art dans la région du Djôrô.

« C’est une première édition et nous sommes convaincus que ce festival contribuera à redynamiser la fréquentation des salles de cinéma », a-t-il déclaré.

Pour le conseiller technique, le thème vient à point nommé en ce sens qu’il porte un message fort de paix et de cohésion sociale au profit des fils et filles de la région et du Burkina Faso.

Selon le présidente de l’APCiné, Albertine Da, l’événement vise à redonner vie à la salle de cinéma de Gaoua, restée longtemps inactive, tout en mettant en lumière les productions nationales.

« Nous avons organisé ce festival pour raviver le goût du cinéma au sein de la population. Nous espérons que les projections attireront de plus en plus de cinéphiles tout au long du festival », a-t-elle indiqué.

Elle a lancé un appel à la population de Gaoua à sortir massivement pour soutenir les activités programmées, et a assuré que les projections se poursuivront même après le festival afin de maintenir la dynamique enclenchée.

Agence d’information du Burkina

