Diplomatie : L’ambassadeur du Burkina Faso en Russie présente ses lettres de créance au Président du Tadjikistan

Ouagadougou, 14 novembre 2025 (AIB)- L’ambassadeur du Burkina Faso en Fédération de Russie, Aristide R. Ludovic Tapsoba, accrédité également auprès de plusieurs pays de la région, a présenté le mardi 11 novembre 2025, ses lettres de créance au Président de la République du Tadjikistan, Emomali Rahmon.

La cérémonie officielle s’est tenue au palais présidentiel de Douchanbé. Après les honneurs protocolaires, le diplomate burkinabè a remis au chef de l’État tadjik les documents l’accréditant en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso près la République du Tadjikistan.

Au cours de l’entretien qui a suivi, le Président Emomali Rahmon a exprimé sa reconnaissance au Burkina Faso pour la désignation d’un ambassadeur auprès de son pays. Il a également félicité M. Tapsoba pour sa nomination et a souhaité un raffermissement des relations bilatérales durant sa mission.

L’ambassadeur Aristide R. Ludovic Tapsoba, a pour sa part transmis au Président Rahmon les salutations fraternelles et le message d’amitié du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Il a réaffirmé sa disponibilité à œuvrer à l’intensification de la coopération entre les deux nations.

Agence d’information du Burkina