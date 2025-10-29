Des Afro-descendants dégustent les mets burkinabè

Ouagadougou, le 29 octobre 2025 (AIB)-À l’occasion d’une soirée de dégustation, les Afro-descendants en visite au Burkina Faso ont savouré, ce mardi 28 octobre 2025 à Ouagadougou, divers mets burkinabè.

« En savourant ce soir, vous partagez bien plus qu’un repas : vous partagez notre culture, vous goûtez à notre hospitalité et vous ressentez la fraternité africaine dans sa forme la plus authentique », a déclaré le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Hermann Toé.

Selon lui, derrière chaque plat et chaque saveur se cache une histoire, une mémoire, un savoir-faire ancestral. Les mets locaux racontent la créativité, la résilience et l’identité du peuple burkinabè.

Hermann Toé a souligné que « ce soir, autour de ces mets, nous scellons symboliquement le lien retrouvé entre le Burkina Faso et la diaspora africaine à travers le monde ».

« Votre présence est porteuse d’espoir et annonce une nouvelle ère de coopération, d’investissement, d’échanges culturels et de solidarités panafricaines conscientes, fières et engagées, qui veulent désormais contribuer à la transformation du Burkina Faso et de tout le continent », a-t-il ajouté.

M. Toé a indiqué que « le Burkina Faso est honoré d’être le trait d’union entre le continent et sa diaspora, honoré de devenir ce lien vivant entre l’Afrique des origines et l’Afrique du monde ».

« Le Burkina Faso, terre des Hommes intègres : chaque pas que vous faites est un pas vers la réconciliation, vers la dignité retrouvée et la souveraineté partagée », a-t-il conclu.

« J’ai aimé l’ensemble des mets dont j’ai eu à me servir. J’ai même fini mon assiette », a confié la présidente de l’Institut pour le développement de la diaspora africaine (ADDI), Arikana Chihombori.

Pour sa part, Funwi Ayuninjam a affirmé : « J’ai beaucoup aimé les mets faits à base de feuilles. Étant d’origine camerounaise, j’y ai retrouvé les saveurs du Cameroun. »

« J’ai beaucoup apprécié les mets locaux du Burkina par rapport à ceux d’autres pays comme le Bénin, le Ghana et le Sénégal que j’ai déjà visités », a-t-il ajouté.

