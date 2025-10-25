Dernier adieu à Jean Victor Ouédraogo, enseignant, journaliste et bâtisseur

Ouagadougou, 25 oct. 2025 (AIB)-Décédé le 22 octobre 2025, Jean Victor Ouédraogo a été conduit à sa dernière demeure à Silmissi, dans la commune de Komsilga, ce samedi 25 octobre 2025, en présence de ses parents, collègues, collaborateurs et amis.

Après la levée du corps à l’hôpital de Tengandogo, une escale en famille à Garguin et une absoute à l’église Wendtoin, Jean Victor Ouédraogo a été inhumé au domicile familial de Silmissi, son village natal, où il fit ses premiers pas à l’école.

Rendant hommage à l’illustre disparu, le pasteur officiant a salué son altruisme en ces termes :

« Jean Victor a vécu utile. Il a vécu pour les autres. Il était toujours prêt à voler au secours d’autrui. »

Et d’ajouter : « C’est une véritable perte pour la localité où il a initié et accompagné de nombreuses actions de développement. »

Ancien directeur régional de la Communication du Nord, M. Émile Bayala a, pour sa part, rappelé le dynamisme et la quête d’excellence du défunt :

« JVO fait partie des premiers agents que j’ai eus dans la région du Nord en 2009. C’est avec lui que nous avons assuré la couverture médiatique du 49ᵉ anniversaire de l’indépendance à Ouahigouya », a-t-il témoigné.

« Nous n’avions pas beaucoup d’agents, mais grâce à son dynamisme, nous parvenions à couvrir trois à quatre événements par jour », a-t-il ajouté.

Issa Compaoré, un cadet d’école primaire, se souvient d’un grand frère dynamique et passionné de football :

« Depuis le primaire, on l’appelait JVO, les initiales de son nom. Il était un excellent défenseur dans notre équipe », a-t-il confié.

Son promotionnaire Emmanuel Nikièma garde de lui l’image d’un battant :

« Jean Victor et moi avons commencé l’école ensemble. Par la suite, il a rejoint l’enseignement pendant que je m’engageais dans la police. Dans notre enfance, il aimait jouer au ballon et s’essayait déjà à commenter les matchs. Le journalisme n’a donc pas été un hasard pour lui, c’était une passion d’enfance », a-t-il rappelé.

Le doyen du village, Issaka Dondassé, pleure la disparition d’un acteur du développement :

« Victor est un baobab. C’est à lui que nous devons l’école et le collège du village. C’est aussi grâce à lui que nous avons bénéficié de forages. Il est à l’origine d’un grand festival pour le monde rural. Victor était un bâtisseur. On ne finira jamais de le remercier pour ses œuvres », a déclaré le patriarche.

La Directrice générale de l’AIB, Mme Séraphine Somé/Millogo, à la tête d’une délégation, a exprimé sa compassion à la famille du disparu et salué son apport en tant que correspondant de l’Agence.

Éducateur, journaliste et communicateur, ce polyglotte, que le monde des médias et de nombreuses communautés pleurent aujourd’hui, a tour à tour servi comme enseignant à Ouahigouya, animateur à la Radio Voix du Paysan, correspondant de l’AIB et journaliste à Sidwaya.

Il fut également directeur de la communication et des relations presse au SP/CNLS, au ministère de la Jeunesse et à la Primature du Faso.

Jean Victor Ouédraogo laisse derrière lui une veuve, des enfants et des parents éplorés.

Agence d’Information du Burkina

ASO/ata