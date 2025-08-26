BURKINA-NANDO-DECENTRALISATION-CONSULTATIONS-REGIONALES

Décentralisation au Burkina Faso : La région de Nando fait ses consultations à Koudougou

Koudougou, 25 août 2025 (AIB) – La cité du cavalier rouge, Koudougou, chef-lieu de la région de Nando, abrite une rencontre de consultations régionales cruciales sur la décentralisation, du 25 au 27 août 2025, pour poser un diagnostic et proposer des réformes profondes du modèle de gouvernance territoriale burkinabè.

Dans un discours marquant l’ouverture des travaux, le haut-commissaire du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo/Sanou, s’est fait le porte-voix du gouverneur de la région.

Elle a souligné l’engagement des participants pour une gouvernance locale plus efficace et inclusive. « Votre mobilisation témoigne de votre attachement à la vie de notre Nation et de votre engagement renouvelé pour une gouvernance locale plus efficace, plus inclusive et plus légitime », a-t-elle déclaré.

Le processus de décentralisation au Burkina Faso, qui a toujours reposé sur un socle juridique solide, se retrouve aujourd’hui confronté à des défis majeurs. La crise sécuritaire qui ébranle le pays a mis en lumière de nombreuses insuffisances.

Le discours a pointé du doigt plusieurs difficultés, notamment la mauvaise exécution de certains projets de développement communautaire, la faible implication des populations et la faible création de richesse par les collectivités.

Ces lacunes ont des répercussions directes sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Le Haut-commissaire a également relevé la gestion partisane des affaires publiques et la faible appropriation de l’intérêt général comme des obstacles à une décentralisation réussie.

Face à ce constat, les plus hautes autorités du pays ont décidé d’impulser une réforme en profondeur. L’objectif est de bâtir une décentralisation plus cohérente, efficace et surtout résiliente, ancrée dans les réalités sociales et culturelles du Burkina Faso.

Pendant trois jours, les participants vont se pencher sur quatre thèmes principaux pour trouver des solutions adaptées : le transfert des compétences entre la décentralisation et la déconcentration; la gouvernance locale et le développement endogène; la fonction publique territoriale; le financement de la décentralisation.

Les recommandations issues de ces consultations régionales alimenteront les assises nationales à venir. Elles visent à « refonder le pacte social entre l’État, les collectivités territoriales et les citoyens », a conclu le Haut-commissaire.

Cet atelier représente une opportunité stratégique de repenser la décentralisation afin qu’elle contribue pleinement à la stabilité des collectivités territoriales et à l’amélioration du bien-être des populations. Les participants sont invités à une réflexion franche et constructive, empreinte de patriotisme et d’innovation pour relever ces défis et bâtir l’avenir.

Outre les acteurs locaux, on note à cette rencontre d’échanges cruciaux, une délégation du ministère de l’administration territoriale et de la mobilité.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA