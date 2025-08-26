CYCLISME-BFA-AFR-SPORT-MSJE-FBC-TOUR-FASO

Cyclisme : le Comité national d’organisation du 36e Tour du Faso installé

Ouagadougou, 26 août 2025 (AIB)-Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda a installé lundi à Ouagadougou, le Comité national d’organisation de la 36e édition du Tour international du Faso qui se déroulera du 24 octobre au 2 novembre 2025 sur les principales artères du Burkina, a constaté l’AIB.

Le Comité national d’organisation du Tour du Faso est un comité restreint composé d’une cellule de supervision, d’une cellule de présidence et des commissions. La cellule de supervision est dirigée par un superviseur général (Adelphe Sanou, conseiller technique au ministère des sports) pendant que la cellule de présidence est présidée par le président de la fédération burkinabè de cyclisme Ignace Béréwoudougou.

Au niveau des commissions, douze ont été formées dont la commission finances, la commission logistique et matériel, la commission hébergement et restauration, la commission administration et secrétariat, la commission technique, la commission sécurité, la commission santé, la commission antidopage, la commission presse, la commission régie-publicité, la commission gestion des équipes et la commission protocole.

« Le Comité national d’organisation a pour mission, l’organisation de la 36e édition du Tour cycliste international du Faso, prévue pour se tenir du 24 octobre au 02 novembre 2025. Ce comité est composé de personnes ressources compétentes, qui devront conjuguer leurs efforts pour une organisation sans faille de cette compétition cycliste, en puisant dans les leçons apprises lors des éditions précédentes », a déclaré le ministre en charge des sports Roland Somda.

Le patron du département des sports, de la jeunesse et de l’emploi a saisi l’occasion pour « rassurer et inviter les partenaires hésitants, à nous rejoindre, et à faire confiance à ce comité d’organisation, afin qu’ensemble nous puissions hisser très haut l’image de notre pays, le Burkina Faso, débout et résilient ».

Le président Béréwoudougou, a demandé aux différents membres des différentes commissions de «mouiller le maillot plus que l’année passée. Cette année c’est spécial parce qu’il y a beaucoup de pays qui arrivent, donc au niveau de l’organisation ça ne sera pas facile ».

C’est le cycliste marocain Mohcine El Kouraji qui a remporté la 35e édition du Tour international du Faso, l’année dernière.

Agence d’information du Burkina

as/ata