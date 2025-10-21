FOOT-BFA-MAR-SPORT-FIFA-CMU20

Coupe du monde U20 : le Maroc sur le toit du monde, une première dans l’histoire

Ouagadougou, 20 oct. 2025 (AIB)-Les Lionceaux de l’Atlas du Maroc ont remporté pour la première fois de leur histoire, la coupe du monde de football des juniors en battant à Santiago dans la nuit de dimanche à lundi, leurs homologues de l’Albiceleste (Argentine) par le score de 2 buts à 0.

Les U20 marocains entrent dans l’histoire, démontrant ainsi la montée en puissance du football marocain. Ils ont surplombé l’Argentine grâce à un doublé de leur attaquant Yassir Zabiri (12e et 29e)

Cette victoire consacre le travail de fond mené depuis plusieurs années par la Fédération royale marocaine de football, qui a investi massivement dans la formation, les infrastructures et le développement des jeunes talents. Elle témoigne également du niveau croissant du football africain sur la scène internationale, capable désormais de rivaliser avec les plus grandes nations.

Le Maroc semble encore surfer sur sa grande performance au Mondial 2022 au Qatar, où sa sélection A avait terminé quatrième, avant que son équipe olympique masculine ne décroche le bronze deux ans plus tard aux JO de Paris. Les Marocains auront potentiellement encore de très belles occasions de célébrer leurs footballeurs. Car la sélection A, qui évoluera à la CAN à domicile, fera partie des grands favoris du tournoi. Et en 2030, le pays sera l’un des co-organisateurs de la Coupe du monde avec l’Espagne et le Portugal.

De retour au pays, les héros du jour devraient être accueillis en triomphe par les supporters. Les autorités sportives ont déjà salué une “victoire historique” qui fera date dans les annales du sport marocain. Pour beaucoup, ce succès est un signe prometteur pour l’avenir du football national et une source de fierté pour tout un continent.

